火焰腿女神曬「小學嫩照」自嘲像路人！友驚：以為有整型
人氣網美張舒晴擁有甜美臉蛋、C級傲人身材和168公分的高䠷身材，並自稱「打從娘胎沒整形沒醫美」，也被封為「嫩版高圓圓」、「火焰腿女神」，IG坐擁65萬粉絲追蹤，人氣超旺。她今（24）日曬出自己國小的照片，讓友人震驚直呼「差好多，以為有整型」。
在IG個人簡介上表示自己「打從娘胎沒整形，沒醫美」的網美張舒晴，今天在限時動態PO出小學的稚嫩照片，只見短髮的她，戴著眼鏡，對鏡頭露出淺淺微笑，模樣非常清秀。
張舒晴也表示，這是小學同學翻畢業紀念冊找到的照片，友人還對她說「每次看都覺得妳怎麼那麼正，跟國小跟我們在走廊上跑來跑去玩耍的張舒晴差好多」，她也回應「女大18變，以前我真的不會打扮，我朋友說我很像麻雀變鳳凰的女生，以前像路人，長大打扮變一個人」。
友人也回應「真的，變超多，會讓人以為有整型，不過以前就很會擺姿勢，臉也沒變」，張舒晴則說「笑死，我朋友看到我以前照片，說我超像泰國那個愛情劇」。
張舒晴也在照片上註解，「眼頭臥蠶鼻梁下巴在，長大脫胎換骨人人愛」，不過小學的她「雙眼皮」似乎沒有很明顯，她也解釋「小時候雙眼皮超不明顯，是後來貼假睫毛貼出來的」。（編輯：郭佩蓉）