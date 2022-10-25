雙11快搶！PChome箱購衛生紙1包10元　88吋4K電視6萬有找

▲PChome24h購物率先公布雙11商品優惠，包含衛生紙、保養品、電視等都有折扣。(圖／記者周淑萍攝)
▲PChome24h購物率先公布雙11商品優惠，包含衛生紙、保養品、電視等都有折扣。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-10-25 00:08:00

網購雙11即將起跑，PChome24h購物今（24）日分享疫情逐步解封後市場將迎來新一波的消費趨勢及商機，像是旅行用品銷量成長30%，且因為疫情讓大眾更具有健康意識，提升了保健食品買氣30％的業績成長。再者，深受全球通膨影響，觀察到高單價商品購買決策期拉長，但民生日用品則因價格預期心理導致消費者先行囤貨，買氣反而翻倍。在雙11期間推出獨家款衛生紙優惠，整箱買下來單包平均10.9元，再送11% P幣，美妝保養指標商品SK-II狂殺4.7折，86吋4K大電視直接砍對折6萬有找。

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PChome24h購物針對民眾敏感度高的日用品，推出獨家款「春風 三層超厚柔感抽取衛生紙(100抽x8包x8串/箱)」，整箱買下來平均10.9/包，再送11% P幣；還有「幫寶適 一級幫拉拉褲XL(64片)」，11/1至11/13下殺38折，特價1,394元，平均一片10元有找，再送阿奇積木24件組、木製廚房玩具2選1，CP值超高，是囤貨的最佳時機。

美妝保養品價格也相當殺，SK-II 青春露 230ml10/26至10/27僅有2天下殺47折，特價2,911元。【Kiehl’s契爾氏】金盞花植物精華化妝水500ml：10/26至10/27，下殺54折，特價1,285元。雅詩蘭黛 特潤超導修護露100ml於10/31至11/1下殺33折，特價2,540元。

▲PChome24h購物雙11優惠。(圖／記者周淑萍攝)
▲PChome24h購物雙11優惠力拼百貨週年慶，保養品最低3.3折起。(圖／記者周淑萍攝)
因應明年過年提早報到，想搶先掌握除舊換新商機，家電產品趁雙11大檔祭出全年最優惠價格，PChome 24h購物獨家販售的「飛利浦86吋 4K android聯網液晶顯示器」，原價129,900元，雙11只要59,900元，下殺低於半價；近期廚餘機也躍升廚電新三寶，PChome 24h購物推薦「KUDI智能廚餘機」，即日起至11/10，原價11,990元，下殺歷史最低價只要7,111元。

PChome 24h同步推出獨家聯名款，像是「PChomex橘子工坊獨家聯名洗衣精+洗碗精 1+1超值組」，特價只要399元；還有「BOXMAN超柔韌抽取式花紋衛生紙150抽X14包X6串/箱」，11/1至11/14下殺48折，新品價799元，平均單抽只要0.0634元，單包9.51元更具價格優勢。同時PChome X 家好選物也跟「永心鳳茶」以及「麻膳堂」聯名推出「家好選物x永心鳳茶 金沙蝦魷脆餅220g」、「家好選物x麻膳堂 麻辣鍋蝦魷脆餅220g」。

▲PChome24h購物雙11優惠。(圖／記者周淑萍攝)
▲獨家販售86吋4K大電視，直接砍對折，特價後6萬有找。(圖／記者周淑萍攝)


▲PChome24h購物雙11優惠。(圖／記者周淑萍攝)
▲PChome X 家好選物跟「永心鳳茶」以及「麻膳堂」聯名推出桶裝零食。(圖／記者周淑萍攝)

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