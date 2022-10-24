為綠營拚過半　3Q陳柏惟力挺湧言選將

政論主持人3Q陳柏惟今(24)日，為「高雄青」高雄市議員黃文益、鄭孟洳、李雅慧、林智鴻、江瑞鴻展開「馬拉松」、「地毯式」站台行程，從車隊掃街到在地吃播，足跡遍布全高雄。陳柏惟指出，這五位議員在過去四年都有非常亮眼的問政成績，是本土派在高雄難得的戰將，也是這次選舉民進黨高雄市議會過半的關鍵力量，呼籲選民繼續給予最堅定支持。
陳柏惟首站來到苓雅區陪同黃文益車隊掃街，今天掃街起點的福東國小，是當年高雄氣爆時，他參與志願服務的集合點，將對高雄的感情展露無遺，他力薦曾任立委趙天麟服務處執行長的黃文益，爭取地方建設最用心，也是議會敢衝、力抗韓流的一席。
隨後，陳柏惟陪同鄭孟洳一邊暢聊民主現況，一邊大啖義民廟口前的古早味菜頭粿，肯定現任議員最年輕，也曾任陳其邁國會助理的鄭孟洳這四年在議會的表現可圈可點，他呼籲三民區選民要為台派年輕人留一席，現場吸引大批路人圍觀。
陳柏惟也陪同李雅慧前往位在左營舊城區的老屋文創冰店「杏福巷子」，一起吃古早味甜點，陳柏惟細數除高雄各區的歷史還李雅慧進行左楠舊部落地名的台語pk 。陳柏惟指出李雅慧是民進黨在左楠，目前唯一有教育碩士學位的現任女性教育專業議員，也是高督盟連續評鑑問政優質的議員，疾呼「李雅慧若當選，左楠四席就能全壘打。」
陳柏惟也特別陪同鳳山區議員林智鴻穿梭於鳳山各街道掃街，陳柏惟也提及林智鴻當年是第一個打中韓國瑜痛點，令韓氣到點名回嗆的候選人，隨後又在議會打響「抗韓第一槍」，過去不論是總統大選、公投「四個不同意」乃至於「反罷捷」都站在鳳山民主第一線，幫助本土派開出好成績，他呼籲支持林智鴻的選民不要分票，齊心相挺。
陳柏惟最後來到仁武「橋邊鵝肉店」，陪同江瑞鴻吃播並闡述政見，陳柏惟指出，江瑞鴻過去在交通、工務各項軟硬體建設都有顯著成果，協助「仁大鳥大」地區變得更宜居，成為高雄發展潛力新核心，呼籲選民集中選票，支持最了解在地需求、「會做代誌」的「高雄青班長」江瑞鴻。