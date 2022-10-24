9月失業率創5個月低 主計總處：受惠解封人力需求有望增
行政院主計總處今（24）日公布9月失業率為3.66%，較上月下降0.13個百分點，創5個月新低，經季節調整後失業率為3.64%，月減0.03個百分點。國勢普查處副處長陳惠欣說明主因為應屆畢業生陸續找到工作，初次尋職失業者減少9千人，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者也減少5千人。她進一步提到，9月無論失業率或失業人數均呈現下降，「顯示就業市場穩定」，加上10月將迎接解封商機，相關服務業人力需求有機會擴增。
主計總處公布9月就業人數1139萬7千人，較上月減少5千人、減幅0.04%；失業人數為43.3萬人，月減1.6萬人、減幅3.5%，陳惠欣說明主因為應屆畢業生陸續找到工作，初次尋職失業者減少9千人，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者也減少5千人。
與前幾個月相比，失業率因畢業生尋職潮一度走高，9月失業率降回3.66%，月減0.13個百分點。若與去年同期相比，失業人數年減3.8萬人、減幅達8.01%。前9月失業人數平均為43.7萬人，年減4.4萬人、減幅9.1%。陳惠欣提到，觀察9月就業概況，因經濟因素導致週工時未達35小時者共21.3萬人，月減6.6萬人，已回落至疫情前水準。
針對未來第4季失業率走勢，陳惠欣指出，2017年至2021年的9月失業率都會較8月來的低，平均下降0.09至0.28個百分點，以往第4季失業率累計降幅會達0.1至0.32個百分點，針對10月展望，觀察9月勞動供需市場指標，無論失業率或失業人數均呈現下降，「顯示就業市場仍穩定」，加上10月迎接解封商機，相關服務業人力需求有機會擴增。