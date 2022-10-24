蔣萬安轟綠提重啟疫苗調閱小組　綠委：邏輯完全壞死

台北市長侯選人蔣萬安與陳時中近日來針對疫苗採購合約交鋒，民進黨立委今（24）日於立院衛環委員會臨時提案，案由為蔣違法抄錄揭露疫苗採購合約，片面公布內容並斷章取義，要求重啟疫苗採購調閱小組，依規定提供相關資料，對此蔣萬安痛批民進黨心虛、畏懼下的政治操作。民進黨立委洪申翰不解表示，若真要隱瞞為何還要求重啟調閱小組，並提供相關資料，「你的邏輯完全壞死，我們真的愛莫能助了」。
蔣萬安今日於臉書發文，貼出民進黨立委臨時提案書，稱自己上周六首次公開親手默寫的疫苗採購合約「除外條款」，證明只要「政府、法院或監管機關有需要，疫苗採購合約可以解密」，戳破了陳時中的謊言。
蔣萬安強調，自己擔任過美國商務律師，知道商業合約會有保密除外規定；即使合約的關鍵資料都被塗黑，在場內也不准帶手機或是抄錄，但自己默記保密條款除外規定，回到辦公室後寫在紙上，然後揭露給全民，讓大家一起對抗政府的黑箱謊言，「我會持續戰鬥，無所畏懼」。
對此洪申翰表示，蔣萬安是律師，為何邏輯壞死至此，蔣貼出民進黨團要求重啟調閱小組臨時提案，然後指控民進黨隱瞞真相，反問若民進黨真的要隱瞞真相，為何今天還要要求「重啟調閱小組」，並且要求「依規定提供相關資料」？
洪申翰質疑，蔣萬安知不知道自己在說什麼，大家都知道他平常邏輯就不太好，所以都一直很有耐心的跟他說明，「但今天你的邏輯完全壞死，我們真的愛莫能助了」。