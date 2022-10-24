中國公務員招考搶破頭 考生還要讀習近平時代社會主義
二十大閉幕後，中共黨中央特別解讀指出「中國式現代化」將會是未來中國建設社會主義現代化國家的關鍵，而中國國家公務員局近日也宣布，明年國家公務員將嚴格把關「政治標準」，也就是筆試、面試將考核習近平時代「中國特色的社會主義」，而政治領域一旦不合格就會立刻遭到淘汰。
根據中國媒體報導，中國國家公務員招考將於2023年起更加嚴格把關政治標準，明年起將招考3.71萬名公務員，不過從2009年起報考人數皆連年突破百萬，根據官方數字統計，過去這14年來每年都有超過百萬人來報考，去年僅開出不到3萬缺額，應考人數卻高達200萬人。
國家公務員局公布指出，2023年的筆試、面試內容將包含「習近平新時代中國特色社會主義思想」，意味著考生必須表明熱愛中國共產黨、熱愛祖國，還得學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，接著才透過測驗檢視能否依此解決相關領域問題。
儘管二十大上黨習近平大談共同富裕，但就中國經濟面對的問題卻少有提及，尤其是青年失業率的部分幾乎被視而不見。由於習近平的清零和經濟政策導致了幾十年來最嚴重的經濟危機，目前中國城鎮16歲至24歲的年輕人口失業率已經高達將近五分之一，選擇報考國家公務員的人數也逐年提升，而競爭則是更加激烈。