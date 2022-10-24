新住民在地生活故事徵件比賽　新二代紀錄父母艱辛歷程

▲魏正皓手把手教媽媽一起玩他最愛的壘球。（圖／新北市教育局）
▲魏正皓手把手教媽媽一起玩他最愛的壘球。（圖／新北市教育局）

記者賴正琳／綜合報導

2022-10-24 19:12:30

新北市教育局今年（111）首次舉辦「我的新北、我的家－新住民在地生活故事徵件比賽」，以「新住民在地生活」為主題，分為「在地『新』生活」、「外婆家鄉生活體驗」、「新住民新力量」及「其他」四類，共計154名學生投稿，參賽學生從15歲橫跨到41歲，本次獲獎的18名學生作品在字裡行間分享個人故事與省思，深刻動人。

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根據新北市教育局，以《新住民的在地生活》為題，得到特優的莊敬高職學生蘇柏諺用生動的文字寫下蘇媽媽為愛遠嫁的異鄉夢，曾因語言隔閡及經濟問題，經歷一段艱辛調適期。他記錄著媽媽努力學習中文，並和爸爸學習製鞋，從零開始點點滴滴找到自己的價值。他看著爸媽多年來攜手產出一雙雙的鞋，支撐家裡度過經濟難關，他們努力的身影寫滿了愛。

畢業於莊敬高職、今年以壘球績優保送銘傳大學的魏正皓同學，以「我的超級媽媽」獲得特優，記錄來自越南的媽媽離鄉背井嫁到台灣的融入過程，從最初只能靠比手畫腳溝通，到後來居然能與他人對答如流，靠著堅韌及樂觀的態度讓她撐下來。看著媽媽蛻變的過程，魏正皓逐漸從心中漾起對越南血脈相傳的情感，認同越南和新北都是他的家。

▲蘇柏諺想對為了家庭付出許多的媽媽說一聲我愛你。（圖／新北市教育局）
▲蘇柏諺想對為了家庭付出許多的媽媽說一聲我愛你。（圖／新北市教育局）
承辦這次徵文的新北市立頭前國中校長許淑貞表示，從這次比賽的作品中看到許多感人肺腑且發人深省的新住民生命故事，像是新住民母親向孩子傳達勇於面對挑戰的信念、新住民子女為追求夢想隻身來臺灣求學深造的蛻變、與新住民子女同學的相處點滴，及跟著媽媽回到母國外婆家後，體驗到不同的文化衝擊，都有深刻動人的心路歷程，也期盼藉由舉辦此活動讓新住民及其子女說出自己的故事，更理解並欣賞不同族群多元文化及生命故事。

教育局長張明文表示，新北市是全國新住民最多的國際城市，這次徵件比賽為實踐「新北我的家–2030新住民十年願景」樂活、樂業、樂學三條龍政策，鼓勵學生以文字書寫生活故事，並重新認識自己與父母，及身邊新住民朋友，不論從哪裡來都是一家人，學習欣賞不同文化及尊重差異。獲獎名單公告於新北市國際教育資訊網「最新消息」區。

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