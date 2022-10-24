高端掏腰包！幫赴日民眾「免費PCR」至年底

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高端說明，自2021年國內開始施打新冠疫苗以來，民眾因自身需求可自主選擇接種的疫苗品牌，以預防疾病傳播、重症與死亡。迄今，台灣共核准五項新冠疫苗上市施打，累計全國疫苗接種總人次約6300萬，其中高端新冠疫苗接種人次約306萬。根據疫情指揮中心推估，12月底前全國約有8萬人前往日本，以高端疫苗接種人次比例占4.9%估計，高端已規劃足夠檢測量能。
高端表示，將與全國北、中、南各一家醫療院所合作，自28日起至年底，免費提供PCR檢測，以服務接種高端新冠疫苗並計劃前往日本的民眾，並將視實際使用需求狀況增加服務據點。相關作業方式及地點，確認細節後近期將公佈。
高端強調，高端新冠疫苗屬於副作用極低的次單位蛋白疫苗，迄今已執行多項臨床前及9項臨床研究，公開發表16篇論文，其中通過同儕審查發表於國際性期刊的論文10篇，安全性及有效性受到國際專家肯定。但由於台灣非WHO會員國，列入疫苗緊急使用清單（EUL）須有 WHO 認可的藥監機關支持，因此高端除了向澳洲藥監主管機關（TGA）申請澳洲緊急使用許可外，並透過TGA協助，已正式向WHO提出申請。
高端也說，疫苗為對抗新興及未知傳染病的重要武器，亦為國安產業重要的一環。國產疫苗開發不易，高端已建立穩定新冠疫苗開發及生產平台，可因應疫情變化持續開發各變異株的次世代疫苗，以協助國家防疫及儲備戰略物資，並再次感謝所有對高端疫苗愛護者的支持及鼓勵。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。