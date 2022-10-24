中市「職人傳承新秀選拔」今頒獎 作品展現台中之美

台中市政府勞工局舉辦的「111年度職人傳承新秀選拔」，吸引8項職類的職人與新秀組隊參賽，共32組64人脫穎而出，今日舉行頒獎典禮。副市長令狐榮達表示，「專注、用心成就一件作品，就是職人精神」，盼透過此一活動，鼓勵青年學習並傳承技藝，讓台中市各行各業持續蓬勃發展。





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勞工局長張大春表示，職人傳承新秀選拔活動，是以職人與新秀2人1組模式參賽，選拔職類包含藝術砌築、漆作裝潢、家具木工、鐵工銲接、漆器工藝、木雕、餐飲、製茶等8項，經由業界專家、學者組成徵選小組評選出32組64人職人暨新秀獲獎，今年度除延續以往實作競賽活動精神，更特別要求作品需融入「台中市人文地景藝術」，讓這些作品除具傳承意義外，也能宣傳台中之美。





勞工局說，此次選拔中有許多傳承的動人故事，其中不乏父子、父女檔攜手傳承技藝。如餐飲職類陳諸士、陳姿婷父女致力烘焙及餐飲教育，除經營自營品牌，更積極擔任講師至校園及民間推廣，此次參賽作品《賜福餅》，不僅以媽祖宮廟及湖心亭設計，更包含他們對食安的用心與堅持。





獲獎作品中尚有許多獨具匠心的設計，如林裕強、傅文德組的漆作裝潢作品《台中之美》，以大甲媽祖凝視關懷人間，將市花山櫻花、市樹台灣五葉松及歌劇院之美呈現於同一畫面。張明德、姚威宏組的家具木工作品《大里杙碼頭》，則透過細木巧工訴說大里過去作為全台第六大街市的繁華榮景。





勞工局說明，此次選拔活動除規劃作品展示會，勞工局更與各區公所合作，尋找適合的場域設置作品，如設置於后里區運動公園的藝術砌築作品《台中后里之美》，由陳哲修、賴明琦組創作，將駿馬奔騰的姿態呈現在磚牆之上。





相關獲選職人及新秀均透過短篇紀錄片拍攝各領域從業或創作現況，詳細影片內容可上YouTube搜尋「職人傳承新秀」，或至臉書粉絲專頁「勞動in台中」(https://www.facebook.com/workintaichung/)瀏覽，所有得獎作品自9月28日起至10月28日在秀泰生活台中站前店S2館1樓展出，歡迎民眾踴躍參觀。



