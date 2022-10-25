冷氣換季保養3步驟搞定！不想刷破濾網「這物」千萬別用
進入秋冬天氣轉涼，不僅衣物、寢具和保養品開始換季，家中冷氣機也要趁機「換季保養」才能延長使用壽命。家電達人486先生建議冷氣機每年至少要清潔2次，一次在夏季來臨前，一次則在天氣轉涼準備讓冷氣機冬眠的時候，冷氣定期清潔保養可避免要使用時一啟動就狂飄臭味，再來也能維持效能，更省電也延長使用壽命。更重要的是，冷氣濾網千萬別用菜瓜布或刷刷子刷，否則恐怕把脆弱的濾網刷破。
運作了整個夏天的冷氣，濾網上堆積不少細菌和髒汙，加上台灣氣候潮濕，黴菌容易在機體內部和出風口孳生。趁冷氣冬眠前先來個大掃除，不僅確保明年開啟時維持好效能，也能避免異味產生、降低過敏發生機會。 486先生分享家中冷氣清潔保養3步驟：
步驟1：先將濾網取下沖洗。冷氣濾網通常是朝外那一面最容易積灰塵，清洗時建議要反面沖，同時避免使用菜瓜布或是刷子，才不會將細緻脆弱的濾網刷破。
步驟2： 接著使用免水洗冷氣清洗劑，以約5公分的距離對準冷排緩慢上下移動噴灑。先以左手手持整個噴過一次，再換右手手持噴一次，可以噴到不同的角度。噴完大約等待10分鐘，接著開啟送風模式運轉1至2小時，讓機體管道殘留的濕氣徹底乾燥後再關機。
步驟3：加噴長效防霉抗菌劑，一樣距離5公分上下來回噴，預防黴菌生長同時有效去除異味，選用快乾型噴完立刻啟動冷氣也沒問題。