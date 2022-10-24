扯！汽車違停「鐵軌」上、指揮火車快過 三寶遭開罰糗了
22日，有民眾在台南柳營拍下超扯畫面，一輛黑色自小客車「違停」在平交道鐵軌上，火車快要經過時見狀、立即緊急煞停，沒想到車上2名乘客卻不慌不忙，先下車走上前將柵欄扶起，讓車子倒退後，更揮手示意火車「可以通過」了，列車才緩慢前進通過。針對此事件，鐵路警察表示，已經調閱監視器，經確認違規屬實，將依法開罰。
臉書社團《我是柳營人》有網友拍下誇張事件，從畫面中可以看見，台南竹源埤平交道鈴聲大作，竟然有輛汽車直接闖入平交道軌道「違停」，一輛台鐵區間車靜止停在左側，副駕駛座一名婦人下車，上前扶起柵欄、讓汽車退後，還揮手示意區間車「快過」，這時區間車才開走。
據了解，這起事件發生在22日下午18時許，當時3162次區間車剛出林鳳營站，車速並不快、及時煞車，才沒導致傷亡事故。而汽車駕駛宣稱「以為平交道早已廢棄」，不知道會有火車通過，險些發生危險。
鐵路警察局高雄分局新營派出所說明，該處雖有高架鐵道，但高架為北上車道，平面部分則是南下車道，所以都是現行使用的鐵道，無廢棄之說。新營派出所表示，經檢視影片後認定違法，今已依道路交通管理處罰條例第54條第1項逕行舉發，可處1萬5千元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年，因而肇事者，吊銷其駕駛執照。（編輯：孫唯容）