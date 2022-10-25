疫後旅遊潮到！日本備戰撈觀光財　星野佳路看好「錢」景

我是廣告 請繼續往下閱讀
星野佳路先前接受《日經新聞網》時就指出，各國對於旅遊需求的情況其實是參差不齊的。他提到，像是在台灣，許多較為富裕的民眾因為無法前往海外旅遊，就將需求轉向本地，星野集團在台台灣開設的「虹夕諾雅 谷關」自新冠肺炎疫情爆發後，2020年上半年起就持續有出色表現，許多時候都是一房難求的情況。而在夏威夷，則是有來自美國、澳洲、紐西蘭等遊客，當地飯店入住率也恢復到了較高水平。
但是在中國，因為受到嚴格的清零政策影響，中國的旅遊需求一直都很疲軟，就連距離上海市中心4小時車程的飯店，入住率恢復速度較慢。在印尼也有旅遊需求低下的狀況，雖然部分富裕階層的入住率有恢復，但復甦速度仍相當緩慢。
不過星野佳路認為，不需要擔心旅客習慣疫情下不出門旅遊的生活，因為從夏威夷等地區的例子就能看出，情況恰恰相反，在疫情肆虐的這段期間，旅遊慾望就如同岩漿一樣堆積壓抑，在防疫措施放寬解禁之後，便會爆發出來。但在疫情觀光潮襲來當下，短期內應著重在如何確保人才，以及在「順風」環境之下，踏踏實實建立讓顧客願意回頭消費的機制。
星野佳路表示，「對於到日本旅行的期待與新冠疫情前相比並沒有改變，到海外的話，可以感受（其他國家）對於日本的飲食和文化有很高的評價。但問題是如何抓住需求。」星野佳路指出，雖然日本想要實現2030年前達到6000萬旅遊人次的目標，卻只瞄準地理上靠近且比較大的國家，應該要改變增加訪日遊客人數的措施。
根據統計，在2019年訪日的3000多萬人當中，以中國、台灣、韓國和香港這4個國家與地區佔了7成，不但明顯分布不均，還存在著政治風險。星野佳路認為，日本應以全球作為目標，尤其極力吸引逗留天數較長的歐美遊客。
另外也得關注到，訪日旅客前往的旅遊地大多集中在部分區域，如京都和東京都被指出存在著過度旅遊（overtourism）的問題，而地方城市受到的觀光效益也比較少。
但隨著日本開放觀光，當地旅遊業也會面臨到一些問題。星野佳路提到，首先是利潤率較低的問題，雖然日本旅遊需求在2019年達到28兆日圓，並成為日本屈指可數的產業，但旅遊業的利潤率其實很低，因此造成較多非正規就業，用於重新裝潢和開設新店等的投資也十分有限。
他補充指出，另外還有休假過於集中的問題。由於旅遊需求過度集中在5月的黃金周長假、8月盂蘭盆節和新年假期。像在歐洲，有些國家會按地區安排大型長假，減少交通堵塞和旅遊地人滿為患的問題，使旅遊需求更加平均。星野佳路認為，這種作法有利於員工轉為正職，能提升收益並且促進投資。