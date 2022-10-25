Acer正面迎戰雙11　首推「神券」指定款筆電最高折5千

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輕薄筆電Swift 5/Swift 3：搭載第12代Intel Core處理器系列，具Intel Evo平台認證，其中Swift 3(SF314-512)，擁有多彩及親民的價格，符合大學生及社會新鮮人選購，建議售價32,900-43,900元，上網登錄可獲得200-500元即享券，並可參加周周抽iPhone 14 Pro及日本東京雙人來回機票。
效能筆電Aspire 7：搭載第12代Intel® Core™ 處理器系列，具15.6吋霧面窄邊框螢幕，超大81.67%超大屏佔比、記憶體及儲存空間皆為雙插槽可擴充，Aspire 7(A715-51G)內建獨立顯卡，建議售價35,900元、Aspire 7(A715-76)建議售價31,900元，上網登錄可立即享有市價6000元金級環保旅館-渴望會館一日綠生活之旅(雙人住宿券)。
遊戲筆電Nitro 5：長銷型遊戲筆電Acer Nitro 5(AN515)，具備15.6 吋Full HD IPS 螢幕，內建RTX30顯卡系列及512GB SSD，建議售價40,900-52,900元，，上網登錄可獲得500元即享券。
電競筆電Predator Helios 300：專為專業電競玩家設計，具備15.6吋及17.3吋QHD螢幕、搭載最新第 12 代Intel® Core™ i7處理器(H45)，內建RTX 3070Ti顯示卡及16GB RAM與512GB SSD儲存，建議售價64,900及68,900元，登錄即送Wirforce x Predator掠奪者款限量聯名外套。
電競桌機Predator Orion 3000：搭載第12代Intel®Core™i7處理器以及NVIDIA® GeForce RTX™ 30系列顯示卡，內含三個Predator FrostBlade™ 2.0風扇，能優化空氣流動狀態，加速內部降溫速度。建議售價55,900-71,900元，於活動網站登錄即送Wirforce x Predator掠奪者款限量聯名外套以及500元即享券。