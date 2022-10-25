高球／從桿娣變教練 高球正妹最高分過關

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早期台灣的職業選手都是桿弟出身，包括呂良煥、謝永郁、謝敏男等等。而近年來，這樣的情況早已不復見。現在到球場打球，桿弟多半是上了年紀的阿桑，也有不少賺錢補貼家用的外配。而小艷能從一位到了球場工作才開始接觸高爾夫球的桿娣，在經過一段時間的努力後，成功考上教練執照，著實非常不容易。當然，背後也因為有國寶貝家族的支持，才得以讓她在天時、地利、人和的情況下，成功圓夢。
國寶貝家族自今年三月成立後，率先推出的就是「百日百桿陳詩欣」與「85六月考C教」這兩大企劃。其中，前奧運跆拳道金牌陳詩欣未能達標，而參與C教考試的白白（陳家維）、Eva（羅翊華）與邱薇而，在六月的信誼球場也都鎩羽而歸。
其中邱薇而因為工作家庭因素而退出，但白白與Eva不放棄，要繼續嘗試。所以，身為國寶集團員工的小艷，遞補空缺，成為新的國寶貝家族成員，然後便在10月首度參加考試時，立刻以高分通過，成為中華高協認證的C級教練。可惜的是第二度叩關的白白與Eva，仍然未能如願過關。白白兩天成績分別是85、90桿，Eva則是89、94桿。
「這次考試我前前後後準備了大約有半年的時間。連續走路兩天，加上又會緊張，我一開始下場前幾洞打得超爛的，還好後面慢慢穩定下來…尤其第18洞（小艷的第9洞）打了博蒂，在那之後，信心就來了，然後一路打par回來，繳出不錯的成績。」小艷說。「謝謝大家一路上的支持，謝謝國寶貝家族，謝謝國寶集團，大家一起加油！」
這就是國寶貝家族之所以成立的宗旨與精神：打高爾夫球要設定目標，然後擬定計畫去落實，努力去實現！而小艷，成為第一位成功達成目標的國寶貝家族成員。她的成功，也絕對能讓更多愛好高爾夫運動的球友起而效尤，為了自己的目標往前邁進！
在敦促大家成為更好的高爾夫球員之餘，國寶貝家族每個月別出心裁所舉行的賽事活動，則是邀請球友一起來享受高球樂趣。這個月將於11月11日在東方之星舉行的「男女接力比桿賽」，特別採男女兩人同隊、你一桿我一桿輪流打球的兩人一球賽制，充分考驗拍檔之間的合作默契。不管你們兩人是夫妻、情侶、父女、祖孫或單純只是朋友也無妨，都歡迎攜手來挑戰！（報名網頁：https://www.surveycake.com/s/X32vN）
此外，國寶集團旗下的東華、黃金海岸與東方之星球場，為了響應球場無菸蒂運動，特別斥資購買一大批能隨身攜帶的菸袋，讓球友在抽完菸後，隨手收好菸蒂，維持環境清潔。一起達成「菸蒂不落地，球場更美麗！」