鬥毆事件被推倒 員警勤練格鬥變高手

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學習格鬥4年多的鄧評允很得意的說：「現在執勤時反應真得變的很好，面對外面的突發狀況都可以全身而退，我也很期待有更多的警察同仁都可以來加入！」
但在「龍籠搏擊」中另一場引人矚目的賽事，由健身網紅「健人蓋伊」在男子組輕量級對上NGU泰拳新店館伍宗威，這是「健人蓋伊」在2020年元月WOTD03處女秀打下TKO勝利後暌違2年多再度挑戰第二場賽事，代表iFighting進行勢格鬥運動館的「健人蓋伊」為了這次比賽早在一年前就開始備戰，除了每周1到2次的技術訓練外，每日也自行進行體能訓練2到3個小時，3個月開始降體重，最後減了8公斤參賽。
但對手伍宗威人高身長，兩人纏鬥了3回合後，最終「健人蓋伊」以兩個28比29、1個28比30判定落敗，「健人蓋伊」賽後說：「不可惜，對手確實表現出色，跟他先前打法不太一樣，出現很多連擊，而且對手的臂展和腿長確實是很大優勢，讓我很難打進去。」但對手伍宗威也很稱讚「健人蓋伊」的表現說：「他比之前又進步了不少，除了有不少閃躲動作之外，出的拳也跟以前不太一樣。」
在「鐵籠搏擊」的女子組賽事中，首次參加女子組蠅量級代表台灣巴西柔術台中學院／武甲總合武術運動館新竹館的李云瑄，賽前一度緊張到過度換氣，但經過三回合2比1分岐判定打敗蔡依柔，拿下她在擂台賽的生涯第一場勝利，讓李云瑄開心的在擂台上跳起來，而李芸瑄大學唸的竟然是文學創作系，目前在國立公共資訊圖書館上班。
李云暄在2017年為了減重開始接觸搏擊，成功把體重從原本的62公斤減成最輕的53公斤，前兩次擂台賽只獲1和1負，媽媽對女兒參加搏擊賽也是抱著不鼓勵的態度，李云瑄說：「媽媽叫我打不過就跑，但我心想，『別人打我一拳，我就還她兩拳，要加倍奉還』。」
終於拿到生涯擂台首勝，李云瑄開心的說：「我一直被道館練罵，賽前一周前腿還被踢到像『麵龜』，那時就覺得幹嘛要這麼累？比完後我就不打了，但現在比完後更有自信，我還想繼續比下去！」由於唸的是文學創作，李云瑄說：「過去自己很容易陷入自己的情緒中，練習搏擊後可以真切的感受到回饋，讓我的生活有更多的動力走下去！」
台大技擊散打社今年也有4人參賽，就讀於生傳系的第九任隊長曾卓嵐是香港學生，在2019年有感於香港返送中的緊張局勢，大三時開始加入技擊散打社希望可以學得防身之術，但沒想到一試成主顧，原本是零運動基礎的曾卓嵐今在女子組草量級與金霸／立青泰拳陳蒔苦戰三合後判定獲勝。
同時，同樣來自台大技擊系的創隊元老、代表Fight Station技擊站出賽的李瑩祺在右手腕骨裂休息半年後重新出賽，也在女子組雛量級與剛拿下全民運柔術金牌的蕭心綺大戰加賽4局後才驚險拿下勝利，但李瑩祺賽後說：「我對自己的表現很不滿意，我覺得我只有表現出2、3成的實力，如果有機會我想再跟她打一場，畢竟在狀況不好時交手是對對方的不尊重。」