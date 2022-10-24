黃子佼「頭破血流」不敢告訴老婆！自嘲：浴血奮戰的一天
藝人黃子佼和Lulu（黃路梓茵）在金鐘57拿下「綜藝節目主持人獎」，主持功力深受評審肯定。不過，他今（24）日上工前卻在工作室受傷，頭部意外遭到藝術品砸傷，他也在臉書發出「頭破血流」照，透露自己第一時間還不敢跟老婆孟耿如說，還好傷口目前已處理好，並無大礙。對此，他也親自向《NOWnews今日新聞》記者透露「主要是因為我假會，我在那邊揉，因為怕傷口腫，所以可能就導致它血流得更多，但目前還好，小小腫起來，後來也沒有再一直流血」。
黃子佼今天在臉書發文，表示今天一早不敢多賴床，因為預定要創作攝影，空了一整天來拍，結果在調燈時，可能昏昏沉沉的，沒注意燈頂到藝術品牆，「我朋友阿諾作品，掉下來砸到我頭，咖啡也灑落一地，剛好在我正上方，完全沒有察覺到，看在是朋友作品，我就原諒它了吧」。
黃子佼接著說，被喜歡的藝術品砸到也是種福氣，只是沒想到砸得不輕，「揉一揉有點濕，原來血沿額流下，簡直是拍戲場景」，他當下也立刻拿手機拍下，傳給客戶告知會延遲開拍」，不過他也坦言，事發當下他不敢告訴老婆孟耿如，直到一小時後才向老婆報告。最後，他也不忘報平安，「血沒有再一直流，放心沒問題」，更自嘲「浴血奮戰的一天」。
貼文及照片一出，網友也紛紛留言，「佼哥，保重阿」、「見血擋災，否極泰來！後續傷口要多注意哦，一切平安」、「注意安全」、「啊！真的要時時都要小心注意」，就連愛徒Lulu也嚇得直呼「阿娘喂！！！！！佼哥母湯啦！愛馬仕包包沒關係不要賣血去換」。
針對受傷一事，黃子佼也向《NOWnews今日新聞》表示「就像我寫的，主要是因為我假會，我在那邊揉，因為怕傷口腫，所以可能就導致它血流得更多，但目前還好，小小腫起來，後來也沒有再一直流血，謝謝關心。但對我來講是很難得有這種失態的狀態，就是失常的工作日常這樣」。（編輯：郭佩蓉）