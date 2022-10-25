紅牛車手本季第13勝　助車隊睽違9年封王

F1 一級方程式美國站於台灣時間今凌晨三點於德州登場，儘管紅牛車手Max Verstappen已於日本站提前封王，本週仍極力爭取年度車隊冠軍。在歷經與法拉利車隊的Charles Leclerc及賓士車隊的Lewis Hamilton的激烈纏鬥後，最終收下他在本季的第13場勝利，並讓紅牛車隊贏得了自2013年以來的第一個車隊冠軍。





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