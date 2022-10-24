10年磨一劍　林俊憲陪高雄最有經驗新人黃彥毓掃街

上週五(21)日是市長、市議員候選人號次抽籤，爭取連任的高雄市長陳其邁，抽中4號，高喊再拚4年，此外，參選大爆炸的高雄第十選區(前鎮、小港區)，共計有17人登記參選，應選出8席議員。其中，花媽子弟兵、立委賴瑞隆的師弟、郭玟成立委及林宛蓉議員相挺、陳其邁市長背書的黃彥毓，今(24)日在臺南市立委林俊憲的陪同下，在前鎮小港區，地毯式車隊掃街拜票，沿途不斷揮手、比出10號手勢，呼籲鄉親最後關鍵時刻，集中選票、不要分票，讓最有經驗的新人黃彥毓可以進入議會為市民發聲。
林俊憲真誠推薦，前鎮小港支持黃彥毓！並表示黃彥毓是有經驗、願意承擔責任的優秀新人，將以10多年幕僚經驗及專業，來回饋給高雄前鎮小港市民。呼籲肯定綠色執政的市民能全力相挺，大家集中選票，讓綠營席次一舉過半，黃彥毓是前鎮小港最關鍵的一席，讓誠懇踏實的黃彥毓當選，為議會注入新的活水。並強調黃彥毓會以自身10多年的中央及地方行政幕僚經驗，和陳其邁市長共同推動城市轉型，議員只要能和市長同心，地方的經費一定會很充足，聯手給下一代的更好的土地社會。
黃彥毓表示，感謝林俊憲立委撥空陪同車掃，更感謝沿路市民的支持與肯定。他會全力以赴，來回應鄉親的期許，號次抽出後，意味著選戰全面白熱化。在第十選區抽到10號，剛好呼應他在行政部門十多年來的歷練，並以「10年磨一劍，票投黃彥毓」增加選民印象，希望支持者幫忙踴躍顧票、催票。
黃彥毓說，自己在中央經濟部及地方勞工、水利、經發、工務、客委會等局處都有歷練過，雖然還是議員候選人的身分，但他這十幾年來一直在服務從未間斷，從去年七月開始他就開服務處來服務鄉親！作為第一次參選者，自己一張票都沒有拿過，這一年多來透過挨家挨戶、市場、站街頭拜票，已經瘦了17公斤，他會再努力走遍前鎮、小港每個角落，每次看到支持者熱情揮手回應時，都會令他相當感動，選戰倒數33天，並呼籲鄉親11/26票投10號黃彥毓，希望能真正用議員身份為鄉親服務。
林俊憲和黃彥毓也共同呼籲，18歲公民權是世界民主國家潮流，台灣應跟上腳步，避免資源分配、公共政策偏重具投票權及高齡人口族群，應調降選舉權年齡，以符合世代正義。請大家支持18歲公民權入憲法，11/26一起投下同意票！