致敬陳財佑看板正夯 無黨籍陳建良也有致敬陳財佑的看板
高雄市長陳其邁於三多圓環掛起支持18歲公民權致敬高雄抓漏傳奇陳財佑的看板，甚至附上自己18歲的照片，相當吸睛，無獨有偶無黨籍高雄三民區市議員候選人陳建良也有致敬陳財佑的看板，陳建良也表示「所有高雄人都知道向陳財佑致敬正夯！」
陳建良指出，自己在3月底時就掛起致敬陳財佑的看板，除了是創意之外，希望能讓不分年齡的民眾看到都能覺得有趣，陳財佑在高雄的知名度是不分年齡的，再加上剛結束臺灣文博會也特地發行了陳財佑的NFT（非同質化代幣），可見「在地」也能成為一種潮流和創意。
陳建良認為，台灣的政治環境這幾年確實有改變，用更多創意的策略和方法，讓選舉過程變得更加活潑，自己本身是獨立參選比較沒有資源，所以也透過致敬陳財佑、放上自家毛小孩的方式來拼創意，就是希望能讓高雄成為更加多元有趣的城市。
陳建良也相當認同市長陳其邁這樣創意宣傳18歲公民權的方式，真的很有趣，不只可以立刻吸引民眾的目光，更能為18歲公民權的倡議注入新的活力，自己也有幾面看板是用來宣傳18歲公民權的，但是都比不過其邁市長的超強看板，隨著投票日的到來，也要請大家為18歲公民權投下同意票。