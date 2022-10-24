名家論壇》單厚之／賺了高端，輸了江山

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高端不說明也無所謂，反正跟高端有關的一切都是政治，也都是機密，要被封存很久的那一種。既然立法院、審計部都無權知道，高端的股東也當然不需要知道。
就在高端發出聲明的幾個小時前，衛福部長薛瑞元還在立法院為19日宣布的補打措施辯護，面對立委質疑衛福部當初大力推動高端，卻未提前告知國人出國會面臨困境，薛瑞元講到忍不住動怒反嗆立委「那你教我啊！」
從當初的陳時中到今天的薛瑞元，前後兩任的衛福部長已經不知道是第幾次動怒、失控了，但若認真算算，每次的動怒或失控，大多都和高端有關。高端就像是指揮中心的一個永遠好不了的傷口，一碰到就流濃。讓指揮官疼到落淚、動怒、口不擇言。
時間再往前推幾天，陳時中10月4日接受媒體專訪，自評防疫85分、疫苗採購90分。結果1天之後，日本政府就宣布開放的疫苗沒有高端，狠狠打了陳時中一巴掌。指揮中心指揮官王必勝第一時間聲稱將和日本交涉，但卻一無所獲，只好在19日推出補打3劑的方案，來解決PCR的問題，卻引發各界更大的批評。
指揮中心防疫好壞見仁見智，但盤點過去兩年防疫的重大事件，大致可以有：小明們、3+11、萬華破口說、疫苗採購、今年4月疫情擴大後種種亂象…等等。小明們是意識形態作祟的歧視，3+11是疏漏和黑箱，萬華破口說是卸責和缺乏同理心，4月疫情擴大後的亂象是能力不足、傲慢、耍官威。
雖然陳時中自評疫苗採購的分數比防疫還要高，但真要論起對指揮中心和陳時中最傷的，其實非疫苗採購莫屬。如果不是疫苗採購，最多也只有無能、害命的批評，斷斷不至於出現「謀財害命」的用詞；也沒有任何一個議題，像疫苗一樣延燒的如此之久、之廣。
從2020年11月東洋破局，到隔年的出民進黨吳姓立委關說雅各臣案，再到鴻海、台積電、慈濟聯合捐BNT的種種波折，乃至日前的周玉蔻事件、審計部報告、打高端進不了日本，陳時中和指揮中心每一道最痛的傷口，都跟高端有關。
如果不是為了護航高端，東洋、雅各臣、鴻海的問題都不會發生，更不會有周玉蔻事件；如果不是為了高端，指揮中心的疫苗採購就不至於有黑箱，不需要封存30年，薛瑞元跟陳時中就不用三番五次的動氣。薛瑞元今天的氣，正是因為陳時中當年依照別人「教」的做，如今卻要他站在立法院挨罵。
疫苗以外的所有防疫缺失，都可以聲稱是無心之過、能力不足，誠心道歉多少可以獲得原諒。但為了疫苗採購，指揮中心不僅設了一個又一個的黑箱，還用傲慢跟特權，把這個黑箱包裝的越來越大，甚至大言不慚的說封存30年是國際通例。
說一個謊，要用十個謊來圓。指揮中心和陳時中就是這樣把這個謊越圓越大、越圓越接近要破的邊緣。看到今天高端勇於承擔的模樣，只怕有更多國人不禁要懷疑，高端到底是受了民進黨政府多少的照顧跟好處，如今竟然願意不惜代價，替民進黨政府和陳時中解決燙手山芋。
如今的高端，早就已經不僅僅是指揮中心的包袱，更逐漸變成民進黨的政治破口。從一開始僅僅傷害陳時中的選情，如今開始外溢到其他縣市，否則高端也不會有今天的動作。
四年前「九合一」大選，民進黨「贏了菜攤，輸了江山」。今年歷史彷彿又再重演，有些人賺了高端的股價，民進黨卻輸盡了人心和江山。
●作者：單厚之／資深媒體人
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