治安會報 陳其邁肯定警察同仁對治安貢獻守護市民安全
高雄市長陳其邁今(24)日主持治安會報除肯定高市警局在竊盜、暴力犯罪、重大刑案、詐欺、槍擊案件等整體治安面向6項治安犯罪發生數，與去年同期相較均呈現顯著下降、破獲率上升的趨勢。其中民眾最關注的槍擊案今年發生數為六都最少，與去年同期發生相較，降幅達71%亦為六都最佳，另重大、暴力犯罪均迅速全數偵破，破獲率增加幅度(均為六都之冠。
高雄市111年第4次治安會報，陳其邁首先表揚臺灣銀行左營分行與合作金庫五甲分行行員，發現 民眾疑遭詐騙 急於 匯款時主動關懷，並積極聯繫轄 區員警 到場協助在警方及時勸說之下，成功攔阻百萬詐騙案。
陳其邁也特別關心少年涉暴力犯罪問題，據警察局少年警察隊統計， 111 年 1 至 9 月少年全般刑案發生較去年同期相較減少 243 件，降幅達 25% 六都最佳 ，少年涉詐欺、妨害秩序及竊盜等三項主要案類，亦呈下降趨勢；其中少年暴力犯罪部分，由 106 年發生 14 件並逐年降低， 110年僅發生 2 件，今 ( 年 1 至 9 月尚無發生，防制成效為六都最佳，陳其邁也相當肯定少年隊隊長王春生率同仁於宣導、防制、查緝面均有良好成效。