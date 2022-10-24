2022雄影短競得獎揭曉  《暴雨前夕的祕密》拿下金火球獎

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雄影國際短片競賽「國際組」與「臺灣組」，總共有88國2138件優秀短片報名參賽，選出34國家40部「國際組」入圍優秀短片，「臺灣組」20部短片入圍。由視帝傅孟柏，國際美術大師菲利浦巴克（Phillip BARKER），導演鄭芬芬、香港導演黃勁輝、動畫導演邱立偉出任決選評審。兒童評審團競賽則跨組選出入圍作品10部。由來自壽天國小、八卦國小、忠孝國小等25位高雄國小學童組成兒童評審團，共同評選出「兒童評審團大獎」。
2022雄影「國際組金火球大獎」由《暴雨前夕的祕密》（Memoir of a Veering Storm）獲獎。「國際組評審團獎」由《鹹海幻夢》（Once there was a sea…）獲得。「國際組評審團特別提及」由充滿想像力的《超能輪胎男孩》（Sierra）獲得。
「兒童評審團大獎」由導演克莉絲汀朵詠（Christine DOYON）的《她不笨，她是我妹妹》（Margot’s Sister）獲獎，「兒童評審團特別獎」則由臺灣導演董恆瑞的《交戰》拿下。
「臺灣組金火球大獎」由導演余聿的《島影》拿下。「臺灣組評審團獎」由林柏瑜導演的《看海》獲得，導演張誌騰的作品《詠晴》拿下「臺灣組評審團特別提及」。
本屆與兔將創意影業合作，獎勵奇幻作品的「兔將奇幻大獎」，則由導演李念修以《講話沒有在聽》拿下，導演朱建安以作品《陀陀》獲得「臺灣組臺灣學生獎」，每個人成長都有自己的氣味，本片帶領觀眾回憶成長的歷程。
VR短片競賽「VR組」有29國229件作品報名，選出來自13國、22部VR作品入圍。由決選評審團媒體藝術家林經堯、西南偏南影展XR與電影單元策展人布雷克坎默迪納（Blake KAMMERDIENER），以及法國新影像藝術節策展人茱麗葉巴爾尚（Juliette Barchon），選出最佳VR作品。
「VR金火球大獎」由導演迪爾德莉萊恩斯（Deirdre V. LYONS）與克里斯多福戴維斯（Christopher Lane DAVIS）聯手，以華麗視覺、合作解謎遊戲和演員真實演出，一起互動跨越虛擬的界線的《謎幻泡泡糖》（Gumball Dreams）獲獎。「VR評審團特別提及」由導演佩德羅哈雷斯（Pedro HARRES）的《廣場物語》（From the Main Square）獲得。
導演陳芯宜威尼斯得獎之作《無法離開的人》，再拿下雄影「VR360敘事獎」。「VR沉浸體驗獎」由導演法比托希區特（Fabito RYCHTER）與阿米爾阿居莫尼（Amir ADMONI）合作作品《牛男的迷宮》（Lavrynthos）獲獎。
《逝言翻譯中》（In Flow of Words），獲得「美麗島人權獎」，片中以口譯員現身拼湊出前南斯拉夫種族滅絕慘狀，令人悲愴。「亞洲新浪潮獎」則由《寂靜的和聲》（The Silent Echo）獲獎。
本屆「文策院特別獎」由導演鄭伊婷、李奕澕的《意識景觀系列》（A Glimpse of the Mind Landscapes）獲得。導演王靖雅的《擬吻》（Virtual Kiss）則拿下「高雄VR FILM LAB獎」。
2022高雄電影節於10月14日（五）至10月30日（日），在高雄市立圖書館總館、高雄市電影館、喜樂時代影城-高雄總圖店、VR體感劇院、駁二藝術特區P3倉庫、夢境現實MR沉浸式劇院登場。購票請上年代售票系統「高雄電影節專區」。影展片單、售票資訊敬請鎖定高雄電影節官方網站粉絲專頁。「高雄電影節線上平臺」w於影展期間同步放映國際競賽入圍短片。