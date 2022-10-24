張善政不善後？造勢完公園草地爛、帆布未收 綠營揭民怨
國民黨桃園市長候選人張善政22日晚間舉行北區競選總部成立大會，動員大批支持者湧入陽明公園；這2天卻有民眾發現，陽明公園草皮遭到嚴重破壞，張善政的文宣帆布也還在現場沒有收走，引發議論。民進黨桃園市議員候選人黃瓊慧今（24）日表示，接到許多民眾陳情與抱怨，自己實地走訪後發現，現場草地積水處都是被舞台壓塌的爛泥，「住附近的民眾看了既心疼又生氣」，她表示，已經請維管單位協助處理，只不過草皮養護需要一段時間，大家看到都很無奈。
黃瓊慧表示，接獲民眾陳情陽明公園草地被破壞，直接到現場勘查後，還發現一堆張善政的「挺善良」帆布沒有收走，草皮也遭到破壞。
黃瓊慧痛批，辦個造勢，草地留下一堆被壓死的草、胎痕和附近居民的抱怨，這樣很善良嗎，「請問帆布要不要我幫你收起來送去你競總？」
黃瓊慧觀察指出，現場草地積水處都是被舞台壓塌的爛泥，「住附近的民眾看了既心疼又生氣」，她表示，已經請維管單位協助處理，「但草皮養護需要一段時間」。
黃瓊慧說，原先很多父母親假日時會帶孩子在此片草地野餐玩飛盤，「看到變這樣真的覺得很無奈」。
黃瓊慧在臉書PO出此事後，有網友呼應表示，「現在就這樣，選上還得了」、「今天路過就看到整個草皮都黑黑的」、「沒公德心」、「一想到就生氣，走出門看到那一片草皮，真的是超爛致公黨的首席顧問幹的好事」。