港股「黑色星期一」狂瀉1030點 打回1997回歸時水準
中共二十大落幕，宣告習近平大權獨攬的時代正式來臨，中港股市不僅未出現慶祝行情，反而瀰漫恐慌性賣壓，24日同步暴跌，滬指失守3千點，恆生指數跳水，暴跌上千點，收在15180.69，比1997年香港移交前最後一個交易日還要低。《彭博》（Bloomberg）統計，由於中國科技股為重災區，導致中國富豪財產一夕蒸發逾90億美元（約2900億元台幣）。
港股24日暴跌，其中大型科技股成重災區，由中概股及新能源汽車股領跌，恒生指數一開盤即跌破16000點大關，之後跌勢轉急，最終跌幅超過6%，收在15180.69，暴跌1030.43點，科技指數跌幅9.7%，美團跌14.8%，阿里巴巴、騰訊跌幅逾11%，百度重挫12.2%。
滬深兩市同樣開低，三大指數開盤後不久集體跳水，滬指收2977.56點，跌幅2.02%；深成指收10694.61點，跌幅2.05%，其中跌幅最深為消費類股，食品飲料板塊跌近6%，貴州茅台重挫逾7%。
曾獲《彭博》評為「中國最精準策略師」洪灝在推特發文指出，市場目前正在重新洗牌，經濟放緩、人民幣承壓、外國投資人撤離等因素所致，投資人賣的是情緒非基本面。他也提醒一般的投資人，在目前的投資環境底下，定存或持有現金是較好的選擇。