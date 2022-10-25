赴日滑雪趣！星野搶攻解封旅遊潮　人力不足機位一票難求

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星野集團北海道事業部長相內學指出，今年冬季台灣旅客預約數排名各國第一，其次是澳洲跟新加坡。若與2019年爆發新冠肺炎疫情相比，台灣旅客的訂房數已經成長了65%，在香港、中國之間排名第一。
目前星野集團日本與海外共有5個品牌、60間飯店，其中包括最為人知的星野TOMAMU度假村，OMO5小樽、OMO3札幌薄野、界波羅多也陸續在今年開幕。另外，因新冠肺炎破產的「White Bear Family」，受星野集團關係支援贊助後，成為其關係飯店「Hotel WBF」，也在北海道札幌、旭川、釧路及函館等多個旅遊勝地等地插旗。星野集團旗下飯店加上關係飯店，光是在北海道地區的總房間數就達到2106間。
星野集團在記者會上提到，位於北海道道央地區、北海道最大「星野TOMAMU度假村」，即將迎來解封後第一個旅遊旺季，也推出了多項設施以及節目備戰。將在12月登場的霧冰聖誕節活動，除了把著名把展望景點的「Cloud Walk」妝點成「霧冰聖誕樹」，飯店還會在日本第一座能滑雪進入的餐廳商店街裡，擺放日式暖桌，讓遊客能享用北海道風味的關東煮。另外飯店吉祥物Chokkari將裝扮成耶誕老人模樣在雪場跟遊客一起滑雪，跟他打招呼還能獲得小禮物。
度假村每年限時登場的愛絲冰城，更是旅客必訪之地。星野集團將在明年1月10日至2月28日期間這段期間，打造出全由冰雪建造的「冰之旅館」，另外還與北海道家數最多的便利商店Seicomart合作推出「冰之Seicomart」，不僅可以買到Seicomart的商品，就連會員卡都能夠使用。除此之外，在愛絲冰城當中，有提供冰杯雞尾酒的「冰之酒吧」，體驗製作急速冷凍巧克力的「冰之甜點店」，以及能舉辦超夢幻婚禮、每年一開放預約就秒殺的「冰之教堂」。
不過台灣旅客到「星野TOMAMU度假村」，無非就是要盡情滑雪。由於星野TOMAMU度假村有世界少見的高品質粉雪，並且有多樣雪道滿足初中高級的滑雪旅客。星野集團台灣總代理湯桂禎國際旅行社董事長湯桂禎表示，在2009代理北海道星野TOMAMU度假村時，旅客僅2000人，但到了2019年時足足成長了20幾倍，人數來到5萬人，滑雪旅客也從1000人飆升到3萬多人。
湯桂禎表示「客人是創造出來的」，以滑雪為例，最初在代理TOMAMU度假村，受到外界質疑「誰會在大冬天到北海道？台灣沒有雪場、沒有人會想滑雪」，但如今全球滑雪人口約有20萬人，其中有很大部分都分布在北海道。他進一步指出，向滑雪這樣的主題旅遊以及自由行都是未來趨勢，系列旅遊團雖然也很重要，但做出特色、分流分眾才能帶動旅遊市場成長。
不過目前往返北海道的班機，包括中華航空、長榮航空、星宇航空都只有一天一班，較疫情之前少。華航台灣地區處處長兼台北分公司總經理李宜洲談及北海道航班增加規劃時，表示「若有生意，航空公司一定飛」，但最重要的是目前地勤代理能量不足，雖然目前已經解封，但人力也難在短時間內恢復至疫情水準。
長榮航空客運營業本部營業部經理馬瑜光也認為，儘管希望能增加第二班飛北海道航班，但短期內要達成難度很高，雖然東京、大阪等一線機場量能相對較充足，但二線機場得花更長時間才能恢復。
星宇航空經理潘虹君則是指出，赴北海道旅遊並不是只有「直飛」一條路，指出日本國內線航空沒有人手不足的問題，民眾要旅遊也可以考慮從東京、大阪入境再轉國內航線，拉長天數以及旅遊城市規劃。
雖然日本一直是台灣民眾熱愛的旅遊國家，但在解封之後，旅遊市場復甦情況並未出現爆炸性旅遊，湯桂禎分析，問題在於機位不足，但背後影響因素是機場地勤人員不足，導致能抵達的航班有限，當地的餐廳和飯店也還未達到百分百開放。她指出，目前的客群仍以FIT（Foreign Independent Tour）自由行、客製化小團還有員工旅遊為主，傳統團體旅遊因受限於旅客在疫情心理等關係，恢復速度會比較慢，預計要等到2024年或2025年，日本旅遊市場才能恢復到2019年的水準。
湯桂禎表示，北海道在疫情前一年航班多達2500班，但明年度4家國籍航空公司（華航、長榮、台灣虎航、星宇）目前僅約1200班，預估還有一倍的成長空間，預計明年將有超過20萬以上台灣旅客前往日本觀光。但由於人力不足等原因，目前FIT已經一位難求，但旅行社目前正主打推出各個系列團旅，湯桂禎建議，旅客若規劃這個冬季前往北海道，比起自己向航空公司訂票，透過旅行社購買機位或行程會比較容易。