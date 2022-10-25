內幕／林佳龍萬人造勢拚逆轉　爭取旅北選票策略奏效

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自台北縣時代以來，新北市即是北漂族的集散地，有眾多中南部旅北鄉親，因此爭取旅北鄉親的選票，成為新北市選戰的決勝關鍵。林佳龍23日舉辦「全國旅新北同鄉之夜」，包含力拚連任的嘉義縣長翁章梁、彰化縣長候選人黃秀芳都到場力挺，雲林縣長候選人劉建國更是待滿全場；副總統賴清德也再度壓軸「回鄉」，一席呼籲眾人挺林佳龍，「讓新北成為台灣領頭羊」的演說，為整場造勢活動畫上激昂的句點。
當日三重整個晚上都沒有停雨，不少人鞋子、褲子濕成一片，但雲林、嘉義、彰化和宜蘭等新北同鄉會成員仍擠滿現場。據林佳龍陣營透露，此次「全國旅新北同鄉之夜」，是以與林佳龍淵源最深的雲林同鄉為主幹，再加上其他縣市的旅北鄉親，從新北29區到三重會師，現場粗估至少1萬人。
有輔選幹部指出，除了事先準備的椅子滿座外，更有諸多人潮蔓延到操場跑道，遮雨處也擠滿民眾，「這種天氣正常人都不想出門阿，大家待到最後，沒有人想走，真的真的很感動」。
綠營操盤人士表示，林佳龍起步比較晚，初期確實落後一段，要怎麼用結構性方式讓選票板塊移動，造成選舉結果翻轉，這是最重要的。
該人士說，林佳龍的父親是雲林麥寮人，母親是彰化人，林佳龍過去在嘉義中正大學教書，又是台南女婿，所以爭取旅北同鄉選票是投入選舉一開始就訂下的一大戰略，「不是亂蹭」。
當日在場的黨內高層表示，林佳龍的競選對手侯友宜是嘉義人，但當天新北市嘉義同鄉會長劉德宗也到了林佳龍的場，而與林佳龍最深的雲林同心會核心就不會去站台侯友宜，這就相當具有指標意義。
該高層接著舉例，本月15日雲林同鄉總會第五屆會員代表大會在五股工商展覽中心舉行，侯友宜先到場，然而上台的時候同鄉會幹部就是禮貌性接待；待林佳龍到場後，整個同鄉會主要幹部都到台上去，「場子沸騰，那是演不出來的，尤其跟侯友宜前後對比，更顯極大落差」。
該高層認為，從這幾次同鄉會的活動，在到此次造勢有這麼多人站出來，目前來看，林團隊步步為營、頗有節奏的選戰策略奏效，剩下1個月左右的時間就是繼續跑、繼續講，相信就能凝聚勝選的能量。
另名輔選幹部則表示，以雲林旅北鄉親為首，許多人期盼72年來首位雲林子弟當新北市長；林佳龍近來去市場掃街，幾乎每天都會遇到有民眾「相認」表示，自己也是雲林人，顯見林陣營主打的「雲林旅北認同」，已在基層發酵。
綠營人士分析，林佳龍的支持度雖與侯友宜還有一些差距，但近幾次選舉，新北市的民調沒有準過。現在新北市基層的狀況就是「綠熱藍冷」，綠營支持者的熱情開始外擴；而侯友宜一下說要贏30、40萬票，但又無法把場子炒熱，對於林佳龍場子熱起來，侯陣營馬上又顯露恐懼，這確實很矛盾。
該人士也觀察，近來侯友宜跨到外縣市去輔選，在各地接受度都不如預期，甚至比前高雄市長韓國瑜、拚連任的台中市長盧秀燕都更沒有人氣與討論，「侯友宜旋風」無法形成，這代表林佳龍的選戰上半場已經達到目標。
該人士進一步分析，侯友宜現在擺明了就是要衝高票去選2024總統，「這樣怎麼還有綠營選民會認同他呢？」現在綠營基本盤不斷回流，甚至包含百工百業、旅北同鄉、觀光旅宿業等，很多不諱言過去支持國民黨的，都已經轉向，「林佳龍最後要用社會力壓過侯友宜」。
知情人士透露，在本月16日新北汐止等區因為尼莎颱風成災之前，林佳龍的民調就已衝破3成，與侯友宜差距僅剩10多趴，侯友宜又在颱風天落跑外縣市輔選，後續效應值得觀察。
該人士也表示，選戰進入下半場的最後階段，林陣營除了要持續凝聚社會力外，也會繼續凸顯林佳龍與侯友宜人生經歷的強大對比。林佳龍是站在威權對立面，且有核心價值、面向國際、重視產業發展；侯友宜則是為威權服務，終身想要站在當權者角色，這樣的特質對比會越來越清晰，相信選民也會做比較。
黨內人士也說，民進黨此次選舉相當團結，新北市9個區域立委一字排開，各司其職，再加上不分區立委一起顧好各戰區，而林佳龍做為母雞，與市議員小雞連結甚深，大家打團體戰，與想選總統的侯友宜有很大區別。
該人士說，國民黨在新北市的立委僅3席，且都各有爭議，另外，侯友宜與地方議員的連結也不深，此次推出的侯家軍極有可能全滅，最後只會剩下侯自己一個人在面對選舉，「可以想像侯的壓力很大，也難怪日前會在嘉義同鄉會的場子激動泛淚」。依照此狀況繼續發展，相信最後一個月民進黨團結一致，新北市很有可能就此變天。