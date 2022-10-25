禁郵令終於解除！疑因「決策太晚」明年僅46航次彎靠基隆

▲指揮中心24日核定郵輪操作指引，國際郵輪來台解封。（圖／美聯社／達志影像）
▲指揮中心24日核定郵輪操作指引，國際郵輪來台解封。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心／綜合報導

2022-10-25 07:32:48

國際郵輪來台解封！中央流行疫情指揮中心24日宣布，將在11月7日起放寬防疫規範，也同步核定交通部陳報的國際郵輪掛靠入境及母港作業操作指引、解除禁止國際郵輪靠泊港口的「禁郵令」，不過，基隆港務分公司表示，明年基隆港彎靠的郵輪僅46航次(單程)，僅及疫前2019年的15%，其中2014年就進入台灣市場的公主遊輪，疑似因我國宣布解封的時間太晚，船隻已經改派到他國營運，目前僅有預報明年8個從日本來的掛靠基隆港航次。

我是廣告 請繼續往下閱讀
11月7日將迎來大解封，國際郵輪相關防疫規範也同步鬆綁，交通部航港局表示，指揮中心核定交通部陳報的國際郵輪掛靠入境及母港作業操作指引，以及解除109年2月6日函示禁止國際郵輪靠泊我國港口的「禁郵令」後，航港局也同步在當天，即將指揮中心核定的操作指引函知郵輪相關業者，歡迎國際郵輪儘快恢復造訪台灣，促進郵輪產業發展。

▲國際郵輪母港作業操作指引重點（圖／航港局）
▲國際郵輪母港作業操作指引重點（圖／航港局）
▲國際郵輪掛靠入境旅遊操作指引重點（圖／航港局）
▲國際郵輪掛靠入境旅遊操作指引重點（圖／航港局）
航港局表示，國際郵輪掛靠入境及母港作業操作指引是參考歐盟、美國與澳洲郵輪防疫措施，就旅客、郵輪業者及旅行業應具備資格等重點，並考量郵輪屬人群高度密集、長航程、脆弱族群旅客比例相對高的特殊旅遊型態所擬定。關於母港作業部分，建議旅客登船前接種至最新疫苗建議接種劑次滿14天，登船時須具當日或前一日家用快篩陰性結果(登船日有症狀，須再次快篩)，另由郵輪業者提供防疫包，建議旅客於航程中每3天進行快篩。若旅客於自主防疫期間建議暫緩登船；如需搭乘，登船後須每2日快篩至自主防疫期滿；倘出現陽性確診者，航程期間輕症於船上隔離，重症下船就醫，確診者之密切接觸者，由船醫每日進行快篩。掛靠入境旅遊部分，除疫苗部分與母港操作相同建議外，下船入境前須提供登岸當日或前一日內快篩陰性結果(登岸日有症狀，須再次快篩)，始得入境。當郵輪發生具規模疫情或持續發生傳播鏈，不論母港或掛靠郵輪，業者均應配合主管機關採取調整航程、限縮旅客登岸遊覽等加強性或預防性控制措施。

不過，基隆港務分公司指出，疫前的2019年，共有298航次郵輪灣靠基隆港，今年原本預報2023年會有79航次，包括11個以基隆港為基地的母港航次與68個掛靠航次，但因哥詩達郵輪的5個母港航次與28個掛靠航次上周宣布取消，統計來看現在僅剩46個航次，推估是宣布解封的時間太晚，船隻已經改派到他國營運。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

鬆綁！11／7起4場域取消「3劑令」、不再強制量體溫

明起國門解封！「0+7」免居家隔離上路　7大新制一次看

防疫再放寬！11/7起接觸者全改採「0＋7」　規定一次看懂

國門開「0＋7」上路！下機就先領快篩　一圖看懂最新流程

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀