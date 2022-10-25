禁郵令終於解除！疑因「決策太晚」明年僅46航次彎靠基隆

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航港局表示，國際郵輪掛靠入境及母港作業操作指引是參考歐盟、美國與澳洲郵輪防疫措施，就旅客、郵輪業者及旅行業應具備資格等重點，並考量郵輪屬人群高度密集、長航程、脆弱族群旅客比例相對高的特殊旅遊型態所擬定。關於母港作業部分，建議旅客登船前接種至最新疫苗建議接種劑次滿14天，登船時須具當日或前一日家用快篩陰性結果(登船日有症狀，須再次快篩)，另由郵輪業者提供防疫包，建議旅客於航程中每3天進行快篩。若旅客於自主防疫期間建議暫緩登船；如需搭乘，登船後須每2日快篩至自主防疫期滿；倘出現陽性確診者，航程期間輕症於船上隔離，重症下船就醫，確診者之密切接觸者，由船醫每日進行快篩。掛靠入境旅遊部分，除疫苗部分與母港操作相同建議外，下船入境前須提供登岸當日或前一日內快篩陰性結果(登岸日有症狀，須再次快篩)，始得入境。當郵輪發生具規模疫情或持續發生傳播鏈，不論母港或掛靠郵輪，業者均應配合主管機關採取調整航程、限縮旅客登岸遊覽等加強性或預防性控制措施。
不過，基隆港務分公司指出，疫前的2019年，共有298航次郵輪灣靠基隆港，今年原本預報2023年會有79航次，包括11個以基隆港為基地的母港航次與68個掛靠航次，但因哥詩達郵輪的5個母港航次與28個掛靠航次上周宣布取消，統計來看現在僅剩46個航次，推估是宣布解封的時間太晚，船隻已經改派到他國營運。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。