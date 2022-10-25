今晨低溫14.8℃！週末又變天「成颱機率」高 雨量待觀察
中央氣象局表示，今（25）日受東北季風影響，水氣偏少，各地為多雲到晴、陽光露臉的天氣，僅宜花地區及大臺北山區有零星短暫雨，午後南部山區亦有零星短暫陣雨。今日清晨最低溫出現在花蓮縣鯉魚潭的14.8度，台東縣鹿野則為14.9度，北部及東北部低溫18、19度，其他低溫約20至23度，白天高溫北部及宜花25、26度，中南部及臺東27至30度，中南部日夜溫差較大，請大家注意溫度變化適時添加衣物以免受涼。
由於東北季風明顯偏強，中央氣象局發布強風特報，雲林至桃園、東部、東南部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄撰文表示，今晨各地區平地最低氣溫大都在15至19度；最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今起至週四天氣穩定，各地大多晴時多雲；南部山區偶有零星少量飄雨的機率。今日冷空氣強，北台白天舒適、中南部微熱，早晚偏涼微冷；各地氣溫：北部17至25度，中部18至30度，南部19至31度，東部15至29度。明日、週四冷空氣逐日減弱，各地白天氣溫回升，早晚仍偏涼微冷；明晨平地最低氣溫仍在15至17度左右。
吳德榮指出，最新各國模式模擬顯示，菲律賓東方海面有熱帶擾動，發展成颱的機率高；美國模式模擬在比較遠的位置大迴轉，歐洲模式模擬則在呂宋島附近北轉，顯示「不確定性」很大，需持續觀察。相同的影響是：週五至下週一迎風面水氣逐日增多，大台北、東半部的局部雨亦逐日增多，但雨勢的大小，得視擾動靠近的程度；背風面則仍為晴時多雲的天氣。（編輯：倪浩軒）