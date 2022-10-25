屢遇新北人說「好在你來了」 林佳龍允若上任立刻做這事
民進黨網路實境節目《一碗麵的時間》最新一集24日上架，由新北市長候選人林佳龍與主持人黃彩玲同煮兒時記憶的「龍媽牌家常滷肉拌麵」，並對談參選新北市長的心路歷程。林佳龍表示，跑行程到處拜票時，總有新北鄉親開心地說「好在你來了」，讓他覺得再辛苦也要努力拚；他也說，自己是感性的人，做事的動力源自熱情，盼民眾因為自己變得更好，若上任後的第一件事情，就要免費為65歲以上的長者「裝假牙」。
林佳龍說，媽媽喜愛分享的性格，深深影響他，以前為了補貼家計，媽媽曾在板橋當女工，讓他對板橋有深厚感情，所以這次參選就從板橋出發；他回憶，跑行程到處拜票時，總有新北鄉親開心地說「好在你來了」，讓他覺得再辛苦也要努力拚。
談起新北過去4年的表現，林佳龍很感嘆，因為現任市長屢屢邀功，還過河拆橋，碰到選舉就忘本。林細數，包括林口交流道、淡江大橋、淡江道路等跨區建設，都是他擔任交通部長時爭取的，「做事大家都會，但最對事才是最重要的」，而不是只做公關等表面功夫。林佳龍也承諾，若上任後第一件事，免費為65歲以上的長者「裝假牙」。
林佳龍也分享，他是B型水瓶座，對堅持的事非常執著，是個標準的「政策控」，而這與生在「嚴父慈母」裁縫之家有關，父親做西服分毫不差的嚴謹，讓他兒時被請吃了不少頓「竹筍炒肉絲」，而為了躲避量尺伺候，意外造就他靈活的運動神經。
個性如燉肉般慢熟的林佳龍，因學者出身，常被誤認「個性冷」，他害羞地表示，「太太婉如曾形容我是保溫瓶」，其實自己底層是感性的人，做事的動力源自熱情，而從政初衷從改革變成 「以服務為目標，希望民眾因為我變得更好」，所以跑行程總把握各種機會，與鄉親互動，事事力求自己有最佳表現。