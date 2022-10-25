教育翻轉人生！祖輩白手起家　新英相蘇納克名利雙收

▲英國前財相蘇納克將成為新一任首相。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國前財相蘇納克將成為新一任首相。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-10-25 07:54:182022-10-25 08:04:42

英國前財相蘇納克（Rishi Sunak）將於當地時間25日正式成為新一任英國首相，不只是2022年以來的第3位英相，也是逾200年來最年輕的1位，社會寄望他優秀的財經背景能讓英國早日擺脫經濟危機和通膨。與此同時，有關蘇納克的家世也開始受到國際高度關注，除了出身醫藥世家以外，蘇納克的祖輩可說是白手起家，靠著勤奮工作、努力培養及教育孩子，至終在蘇納克這一代名利雙收，蘇納克不僅是英國最富有的政治家之一，學經歷、連帶妻子背景也超狂。

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根據《每日郵報》報導，外界多會聚焦於蘇納克42年前出生的南安普敦（Southampton，位於英格蘭東南區域漢普郡）綜合醫院，將這裡視為蘇納克人生的起點，不過蘇納克家庭的故事可以追溯至他的外祖母斯拉卡夏（Sraksha），她是1位非凡的女性，在東非坦桑尼亞的一個偏遠鄉鎮長大，那裡有個小型的旁遮普（Punjabis）社區。 

1966年，斯拉卡夏決定賣掉自己的結婚首飾，買了張去英國的單程票，暫時將丈夫和孩子留在非洲，她在英國的萊斯特（Leicester）找到了份簿記員的工作，並努力存錢，約莫1年後，她就為家裡其他人赴英國存到足夠的資金。

斯拉卡夏對孩子的栽培相當用心，蘇納克的母親烏莎（Usha）畢業於阿斯頓大學（Aston University），取得藥學學位，成為1名職業藥劑師，1977年，她與同為印度裔東非移民後代的醫師亞甚維爾（Yashvir）結婚並搬到南安普敦，育有3個孩子，老大就是蘇納克。烏莎經營藥局數十年，直到幾年前退休，蘇納克10幾歲時，就會在週末騎自行車，替藥局的客人送處方。

由於父母在事業上的成功，蘇納克和手足們得以接受良好教育。從牛津大學畢業後，蘇納克先是在高盛獲得了一份優渥的研究生工作，並搬到了倫敦，在父母的幫助下，於倫敦的南肯辛頓（South Kensington）購買了一套21萬英鎊的公寓；在那裡住了3年後，他於2005年獲得了知名的傅爾布萊特計畫獎學金（Fulbright Program），前往加州史丹佛大學攻讀企業管理（MBA）學位，並在那裏認識了他未來的妻子，印度IT巨頭印福思科技公司（Infosys）共同創辦人、富豪納拉雅納（Narayana Murthy）的女兒阿克莎塔（Akshata Murthy）。

▲蘇納克與妻子阿克莎塔。（圖／翻攝自每日郵報）
▲蘇納克與妻子阿克莎塔。（圖／翻攝自每日郵報）
2009年，蘇納克與阿克莎塔步入結婚禮堂，婚後2人陸續在英國多地購入房產，蘇納克本人在高盛投資銀行擔任分析師，並於對沖基金管理公司任職、擔任合夥人多年；2014年踏入政壇，一路由里奇蒙（約克郡）國會選區的保守黨下議院議員、地方政府事務副國務大臣、財政部首席秘書、財政大臣，到現在的保守黨領袖以及英國首相。

報導指出，雖然蘇納克的祖輩算是白手起家，但作為豪門女婿以及商界達人，他的巨額財富有時也會讓他的公關十分頭疼，甚至被視為蘇納克最大的政治弱點。有英國媒體統計，蘇納克夫婦身家高達7.3億英鎊（折合新台幣約262億元），大約是英國查爾斯三世夫婦身家的2倍，這也是史上首次，有唐寧街10號主人比英國國君更富有。

此外，他本人也捲入過類似「派對門」的醜聞，以及稅收政策爭議、妻子阿克莎塔的逃稅問題等。現在，隨著他即將入主唐寧街10號，是否能夠力挽狂瀾、帶領英國人民挺過經濟低潮，也考驗這位移民後代的智慧。

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