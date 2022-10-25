教育翻轉人生！祖輩白手起家　新英相蘇納克名利雙收

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1966年，斯拉卡夏決定賣掉自己的結婚首飾，買了張去英國的單程票，暫時將丈夫和孩子留在非洲，她在英國的萊斯特（Leicester）找到了份簿記員的工作，並努力存錢，約莫1年後，她就為家裡其他人赴英國存到足夠的資金。
斯拉卡夏對孩子的栽培相當用心，蘇納克的母親烏莎（Usha）畢業於阿斯頓大學（Aston University），取得藥學學位，成為1名職業藥劑師，1977年，她與同為印度裔東非移民後代的醫師亞甚維爾（Yashvir）結婚並搬到南安普敦，育有3個孩子，老大就是蘇納克。烏莎經營藥局數十年，直到幾年前退休，蘇納克10幾歲時，就會在週末騎自行車，替藥局的客人送處方。
由於父母在事業上的成功，蘇納克和手足們得以接受良好教育。從牛津大學畢業後，蘇納克先是在高盛獲得了一份優渥的研究生工作，並搬到了倫敦，在父母的幫助下，於倫敦的南肯辛頓（South Kensington）購買了一套21萬英鎊的公寓；在那裡住了3年後，他於2005年獲得了知名的傅爾布萊特計畫獎學金（Fulbright Program），前往加州史丹佛大學攻讀企業管理（MBA）學位，並在那裏認識了他未來的妻子，印度IT巨頭印福思科技公司（Infosys）共同創辦人、富豪納拉雅納（Narayana Murthy）的女兒阿克莎塔（Akshata Murthy）。
2009年，蘇納克與阿克莎塔步入結婚禮堂，婚後2人陸續在英國多地購入房產，蘇納克本人在高盛投資銀行擔任分析師，並於對沖基金管理公司任職、擔任合夥人多年；2014年踏入政壇，一路由里奇蒙（約克郡）國會選區的保守黨下議院議員、地方政府事務副國務大臣、財政部首席秘書、財政大臣，到現在的保守黨領袖以及英國首相。
報導指出，雖然蘇納克的祖輩算是白手起家，但作為豪門女婿以及商界達人，他的巨額財富有時也會讓他的公關十分頭疼，甚至被視為蘇納克最大的政治弱點。有英國媒體統計，蘇納克夫婦身家高達7.3億英鎊（折合新台幣約262億元），大約是英國查爾斯三世夫婦身家的2倍，這也是史上首次，有唐寧街10號主人比英國國君更富有。
此外，他本人也捲入過類似「派對門」的醜聞，以及稅收政策爭議、妻子阿克莎塔的逃稅問題等。現在，隨著他即將入主唐寧街10號，是否能夠力挽狂瀾、帶領英國人民挺過經濟低潮，也考驗這位移民後代的智慧。