和解夢碎！張淑晶否認偽造簽名 哥堅持告到底：滿口謊言
女房東張淑晶去年10月因偽造文書，被判入獄服刑8個月，後來又因坑殺房客的事件被判處5年6個月徒刑，目前仍在監獄服刑中。而張淑晶還有其他官司纏身，之前向親哥哥張振盛索討代墊撫養父母的費用，涉嫌偽造父母簽名，向法院聲請強制執行查封張振盛財產，遭台北地檢署以偽造文書罪起訴。台北地院昨（24）日開庭，張淑晶出庭不認罪，希望與哥哥和解，但張振盛堅持告到底，更嗆不認偽造簽名的張淑晶滿口謊言。
據了解，張淑晶供稱由於父母年事已高且生病，字跡變得歪斜和過去不同也很正常，自己並沒有偽造簽名。另外張淑晶也動之以情，強調母親如今已經過世，希望能與哥哥達成和解，兄妹不要在法庭撕破臉。
不過張振盛堅持告到底，痛批張淑晶每次提出和解都會有許多附帶條件，之後談不攏又要重啟官司，因此根本沒有和解的必要。張振盛更狠嗆張淑晶滿口謊言，假冒雙親名義提告，絕對不會與她和解。
回顧本案，張淑晶以雙親名義要求張振盛返還代墊扶養費16萬餘元，隨後又持父母簽名的委任狀，向法院聲請強制執行，讓張振盛的不動產遭查封，但卻被發現簽名疑似是偽造，不僅強制執行被撤銷，張淑晶還被依偽造文書罪嫌起訴，兄妹倆徹底決裂。（編輯：倪浩軒）