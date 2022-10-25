每逢周末就下雨？變天劇本「複製貼上」 鄭明典揭真相
今（25）日各地天氣大多晴時多雲，類似的穩定天氣一路到週五又要變天，受到菲律賓東方海面熱帶擾動發展的影響，週五至下週一迎風面水氣逐日增多，雖然目前尚難估計雨量多寡，但隨著熱帶擾動成颱的狀況變化，也可能給台灣帶來劇烈降雨。不少民眾都哀嘆，最近好像每逢週末就會下雨，劇本如同「複製貼上」不斷重演。對此，氣象局長鄭明典也出聲解釋了。
鄭明典今早在臉書發文表示，「怎麼好像周末比較會下雨？這是巧合，剛好氣象裡的最不穩定斜壓波動的周期大約就是7天！」鄭明典進一步說明，由於波動週期就是7天，「所以，遇到周末下雨，就感覺好像每個周末都下雨！其實，也可能會是每到周末就放晴，連續幾次就會忘了周末也會下雨」。
所謂斜壓波，根據氣象局過去說法，是指天氣系統中的一種波動，這些波動直接影響每天的天氣變化，波動的產生是由大氣本身內在的機制來引發，把低緯度多餘的能量傳送到高緯度，使赤道地區不至於越來越熱、極地地區不至於越來越冷，使地球的氣候維持一種近似平衡的狀態。
網友則紛紛在底下留言回覆說，「局長果然懂得民眾心情，老覺得週末會下雨。洗完床單後，總是也會遇到下雨」、「就像覺得之前颱風侵台也都恰好在週末，可能也只是因為沒放到假，所以大家印象都只有週末」、「就像週末會放假ㄧ樣」。（編輯：倪浩軒）