高市準公共幼兒園全國最多　人人有機會不必再搶破頭

▲高雄市政府積極推動公共化教保服務的概念，其中公共化教保服務經費增列10.78億元，公共化幼兒園新增3百餘班、準公共幼兒園252間居全國之冠。（圖／高市府提供）
▲高雄市政府積極推動公共化教保服務的概念，其中公共化教保服務經費增列10.78億元，公共化幼兒園新增3百餘班、準公共幼兒園252間居全國之冠。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-10-25 09:28:04

「我中了！」高市府推出的「緊看邁」系列今(25)日推出新片，影片以彩券行前一群人聚精會神、他們等的不是樂透號碼，而是公共幼兒園的抽籤結果。市長陳其邁上任後積極推動公共化教保服務的概念，其中公共化教保服務經費增列10.78億元，公共化幼兒園新增3百餘班、準公共幼兒園252間居全國之冠。未來家中寶貝想讀公共幼兒園不必再搶破頭，而是人人有機會。

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▲高市府推出的「緊看邁」系列今天推出新片，影片以彩券行前一群人聚精會神、他們等著的不是樂透號碼，而是公共幼兒園的抽籤結果。
▲高市府推出的「緊看邁」系列今天推出新片，影片以彩券行前一群人聚精會神、他們等著的不是樂透號碼，而是公共幼兒園的抽籤結果。（圖／高市府提供）
最新一集的「緊看邁」影片，高雄市政府以詼諧的方式呈現出彩券行內多位家長抱著年幼的孩子，盼到最後一個號碼宣布後，興奮的歡呼聲此起彼落，原來他們都抽中了公共幼兒園的名額，高興到手舞足蹈、樂不可支。

▲彩券行高呼「我中了！」，原來他們都抽中了公共幼兒園的名額，高市府表示，未來家中寶貝想讀公共幼兒園不必再搶破頭，而是人人有機會。（圖／高市府提供）
▲彩券行高呼「我中了！」，原來他們都抽中了公共幼兒園的名額。（圖／高市府提供）
高雄市自今年8月起配合中央少子女化對策，2-5歲幼兒就學補助再加碼，幼兒就讀公立幼兒園每月不超過1,000元、非營立幼兒園每月不超過2,000元、準公共幼兒園每月不超過3,000元，多胎次及低收、中低收家庭再減免。另外，家長自行照顧幼兒或就讀私幼，每月按胎次補助5,0007,000元，減輕家長經濟負擔，輕鬆育兒無煩惱。

高雄市連續3年推動擴大平價教保服務，111年公共化幼兒園可提供25,123個入園名額，公共化教保服務供應量已達4成，加上準公共幼兒園可提供33,869個入園名額，全市平價化教保服務供應量高達9成，提供家長更多元、平價的托育選擇。

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