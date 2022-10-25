解封年末大調查出爐！逾7成企業發年終、4成4尾牙拍板

▲企業開始進入密集的「員工考核期」，同時遇上邊境解封，對資方來說，該如何看待同仁們今年的表現？對此yes123求職網今（25）日「解封後年終獎金預估與勞資互打考績調查」出爐。（示意圖／NOWnews資料照）
▲企業開始進入密集的「員工考核期」，同時遇上邊境解封，對資方來說，該如何看待同仁們今年的表現？對此yes123求職網今（25）日「解封後年終獎金預估與勞資互打考績調查」出爐。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-10-25 08:43:44

距離年底僅剩下兩個月左右，企業開始進入密集的「員工考核期」，同時遇上邊境解封，對資方來說，該如何看待同仁們今年的表現？對此yes123求職網今（25）日「解封後年終獎金預估與勞資互打考績調查」出爐。
 
調查顯示，截至十月二十一號，有71.4%的公司確定會發年終獎金，高於去年的66.9%，比例創三年新高，但略低於疫情爆發前的2019年。還有8.9%的企業，屬於「已經確定不會發年終獎金」，去年同期為4.8%；剩下19.7%為「尚未確定發不發年終獎金」，去年同期為28.3%，顯見今年觀望狀況較少。

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於會發年終的公司來說，與虎年農曆年前年終比較，其中又有73.3%的企業透露，獎金算是「持平」的；另外有20.7%則認為是「增加」的；預估「減少」的公司僅佔6%。

另外，有43.8%的公司表示，確定會舉行尾牙活動；還有18.1%屬於「已經確定不會舉行尾牙活動」；以及38.1%屬於「尚未確定舉不舉行尾牙活動」，也顯示仍有不少企業觀望中，可能要再看疫情的後續變化。
 
相較之下，員工們對年終獎金抱著多大的期待呢？調查顯示，合計有72.1%的上班族預估能領到年終在年終獎金「期望值」方面，平均預估能拿到1.06個月，與去年調查的1.02個月相比，增加0.04個月，等於多了1.2天，「期望值」創下三年來新高，不過仍不如2019年的1.08個月，也就是尚未回到疫情爆發前的水準。

Yes123求職網發言人楊宗斌認為，今年產業市況回溫，特別是疫情對內需產業的衝擊，已逐漸淡化、利空出盡，原本處於「重災區」的觀光業、餐飲業、空運業，從第四季開始，又有邊境解封加持，相關從業人員的年終獎金數字，絕對不會與前兩年一樣悲觀；至於出口導向的企業，接單持續暢旺，甚至仍缺工中，因此年終金額有機會比去年增加。

楊宗斌預估，即使部分保持獲利的業者，也有可能選擇「保留盈餘」，緊縮發獎金與舉辦尾牙的開銷，藉此平安度過景氣谷底。所幸整體而言，推估年終獎金發放狀況，應該不會比金融海嘯時期慘烈。
 
 

人才難尋！企業花重金留才　每胎豪發6.6萬

華航線上旅展25日啟售　五大優惠利多搶先看

長榮航線上旅展開跑！最低1.1萬就能飛日本

交通部赴馬祖考察　投入逾4400萬建設南竿旅遊環境

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀