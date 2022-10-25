解封年末大調查出爐！逾7成企業發年終、4成4尾牙拍板

調查顯示，截至十月二十一號，有71.4%的公司確定會發年終獎金，高於去年的66.9%，比例創三年新高，但略低於疫情爆發前的2019年。還有8.9%的企業，屬於「已經確定不會發年終獎金」，去年同期為4.8%；剩下19.7%為「尚未確定發不發年終獎金」，去年同期為28.3%，顯見今年觀望狀況較少。
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另外，有43.8%的公司表示，確定會舉行尾牙活動；還有18.1%屬於「已經確定不會舉行尾牙活動」；以及38.1%屬於「尚未確定舉不舉行尾牙活動」，也顯示仍有不少企業觀望中，可能要再看疫情的後續變化。
相較之下，員工們對年終獎金抱著多大的期待呢？調查顯示，合計有72.1%的上班族預估能領到年終在年終獎金「期望值」方面，平均預估能拿到1.06個月，與去年調查的1.02個月相比，增加0.04個月，等於多了1.2天，「期望值」創下三年來新高，不過仍不如2019年的1.08個月，也就是尚未回到疫情爆發前的水準。
Yes123求職網發言人楊宗斌認為，今年產業市況回溫，特別是疫情對內需產業的衝擊，已逐漸淡化、利空出盡，原本處於「重災區」的觀光業、餐飲業、空運業，從第四季開始，又有邊境解封加持，相關從業人員的年終獎金數字，絕對不會與前兩年一樣悲觀；至於出口導向的企業，接單持續暢旺，甚至仍缺工中，因此年終金額有機會比去年增加。
楊宗斌預估，即使部分保持獲利的業者，也有可能選擇「保留盈餘」，緊縮發獎金與舉辦尾牙的開銷，藉此平安度過景氣谷底。所幸整體而言，推估年終獎金發放狀況，應該不會比金融海嘯時期慘烈。