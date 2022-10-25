台積創波段低！台股早盤跌逾80點 電動車、IC設計逆勢漲
美股超級財報週登場，美股四大指數昨（24）日皆收漲。台北股市今（25）日早盤跌逾80點，來到12771點附近，跌幅0.6%。權值股台積電領跌，早盤跌8元，來到379元，跌幅1.8%。聯電逆勢抗跌漲1.5%。其他重要電子股如聯發科跌1%，南亞科、華碩、宏碁、大立光、緯創小漲。而今日盤面焦點為電動車、車用電子與IC設計。
美股道瓊指數24日上漲417.06點，或1.34%，收31499.62點；那斯達克指數上漲92.9點，或0.86%，收10952.61點；標普500指數上漲44.59點，或1.19%，收3797.34點；費城半導體指數上漲14.9點，或0.64%，收2351.5點。
台北股市早盤跌逾80點，來到12771點附近，跌幅0.6%。晶圓代工龍頭、權值股台積電早盤跌8元，來到379元，跌幅1.8%。同樣是晶圓代工的聯電逆勢抗跌漲1.5%，來到40.05元。世界先進小跌、力積電則漲超過1%。主要是因為市場傳出美國擴大管制晶片禁令，中國大陸改轉用更多的成熟製程晶片來取代單一高階晶片。
而其他重要電子股如聯發科跌1%，來到582元。鴻海來到盤下小跌，相對抗跌。另外，南亞科、華碩、宏碁、大立光、緯創小漲，群創、友達漲1%左右。
今日電動車族群表現亮眼，元隆飆漲停、為升、榮炭、金居、光寶科、和大漲2%，康普、和泰車、致茂、欣銓漲逾1%。車用電子也不俗，廣宇、揚智、希華、茂林、億光漲1到3%。IC設計同樣搶眼，類比科漲5%、虹冠電漲3%，九暘、聚積、聯傑漲1%以上。