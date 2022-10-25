《八百壯士》數位修復版 愛河戶外重現四行倉庫保衛戰
高雄電影節壓軸戶外放映活動10月28日於高雄市愛之船仁愛站旁草坪舉辦，將放映《八百壯士》數位修復版。1976年於愛河畔取景拍攝的《八百壯士》，2022年重回取景地戶外放映，格具意義。活動當日更邀請到本片攝影師、屢受金馬肯定的林文錦暢聊拍攝甘苦談，邀請影迷共伴愛河月光、斜躺舒適大躺椅，觀賞傳奇高畫質數位修復電影。活動即日起開放索票，活動當日亦開放現場候補入座。
《八百壯士》電影描述四行倉庫勇士堅守戰線的故事，當時尚未成名的林青霞，藉由演出義勇抗戰的女童軍楊惠敏一戰成名，更憑藉此片榮獲亞洲影展最佳女主角。片中許多場景皆於高雄拍攝，包括七賢國中體育館作為四行倉庫，將愛河當作蘇州河等。數位修復版重現「四行倉庫保衛戰」場景下的人情動盪，善用夫妻情感、生離死別之元素，為電影增添通俗戲劇色彩。
《八百壯士》數位修復版戶外放映會為國家電影及視聽文化中心主辦、高雄市電影館協辦活動，是影視聽中心推動「世界影音遺產日」系列活動之一。為響應10月27日「世界影音遺產日」，與大眾共享珍貴的影像與記憶，以活動喚起國人對於影音資料保存的刻不容緩。
2022高雄電影節於10月14日至10月30日舉辦，影展片單、售票資訊敬請鎖定高雄電影節官方網站、Instagram與Facebook粉絲專頁，購票請上年代售票系統「高雄電影節專區」。