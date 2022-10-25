快撿瓶子！7-11回收寶特瓶「換拿鐵」 燕麥拿鐵買5送4
家中保特瓶快蒐集起來，集滿10支就能免費換一杯拿鐵！7-11和統奕包裝合作，花了超過一年時間打造出「高效智慧回收機」，透過光學辨識感應，能整合民眾投入的寶特瓶與電池做回收。為了提升民眾的回收意識，7-11即日起至10月30日和臺北市政府環保局合作，舉辦「回收不打烊、台北市加碼送」活動，單次回收透明無色廢寶特瓶10瓶或廢乾電池10顆，就可免費喝CITY CAFE。
7-ELEVEN至今年10月止，已在門市導入20台智慧回收機，累計回收近6萬瓶寶特瓶、超過4.2萬顆廢電池，合計達30座台北101之高。為了吸引民眾回收做環保，這次和北市府環保局合作「回收不打烊、台北市加碼送」活動，即日起至10月30日期間，在台北市10家指定門市，單次將透明無色寶特瓶10個或廢電池10顆投入回收機後，可獲得購物抵用券，當天可免費兌換中杯拿鐵或大杯美式，每家門市限量200杯，若回收原門市已送完，可持購物抵用券當日到其他門市兌換。
此外，為了響應「國際燕麥日」，7-ELEVEN將於10月28日至11月1日推出CITY燕麥系列同品項第2杯10元，活動品項包含冰燕麥拿鐵、冰黑糖珍珠燕麥奶、冰燕麥奶茶，OPEN POINT APP行動隨時取也同步舉辦指定CITY燕麥商品買5送4，相當於5.6折開喝。不可思議咖啡則於活動期間推出免費升級，買特選拿鐵可升級為燕麥拿鐵，10月28日至10月31日更限時加碼，免費享有萬聖節客製拉花。
全盈+PAY則和全家私品茶合推回饋活動，11月1日前用全盈+PAY結帳，全家與滴妹「再睡5分鐘」聯名的棉被系列飲品第2杯1折，共有棉被美式、棉被拿鐵、棉被蜜香紅、棉被仙女紅4種品項，以大杯棉被拿鐵、特大杯棉被仙女紅茶都是75元來說，兩杯特價83元、平均單杯41元，約是5.5折。