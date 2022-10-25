iOS 16.1開放更新！5大重點功能曝光　電量顯示真正回歸

▲iOS 16.1正式版今(25)日開放更新，《NOWnews今日新聞》實際測試後，整理出5大重點功能。（圖／記者周淑萍攝）
▲iOS 16.1正式版今(25)日開放更新，《NOWnews今日新聞》實際測試後，整理出5大重點功能。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

2022-10-25 10:31:42

美國蘋果公司(Apple Inc.)今(25)日凌晨正式推送最新作業系統iOS 16.1，照例修改了第一個版本的Bug，同時開放更多舊代iPhone可以使用「電池百分比」顯示。另一重點功能為開放 iCloud 共享圖庫，可以讓家中5個成員共享相簿，《NOWnews今日新聞》也實際更新到iOS 16.1正式版本，大約40分鐘更新完成，目前尚未有異常狀況，多數常用的App也沒有閃退，相較於第一個版本耗電和發熱狀況有改善，以下整理5大重點功能更新，讓讀者搶先了解。

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重點功能1：iCloud共享的照片圖庫

共享的照片圖庫對於家庭來說算是相當方便的功能，每個圖庫最多可以和5的帳號共享照片和影片，且不同於共享相簿，共享圖庫可以可以開放所有人編輯，用戶拍完的照片可以直接分享到共享圖庫內，可以幫阿公阿嬤隨時更新孫子的照片。

重點功能2：iPhone 14 Pro系列動態島支援第三方App

今年iPhone 14 Pro系列很大的亮點在於加入了「動態島」，現在更新後可以支援第三方App使用，讓運用的範圍更加多元。

重點功能3：電量顯示真正全面回歸

最早iOS 16針對電池百分百顯示功能有機型限制，現在升級到iOS 16.1後，可以讓更多機型，包含mini系列的iPhone 12 mini、iPhone 13 mini，以及更早的iPhone XR、iPhone 11都在支援名單內，讓電量顯示真正的全面回歸。

重點功能4：截圖編輯後位置改變

更新到iOS 16.1之後，截圖後的編輯也有改變，截圖並且進行編輯按下完成後，原本的儲存選擇會出現在「完成」選項的下方，大約在畫面左上方的位置，方便在編輯後直接選擇儲存的選項，而iOS 16版本是出現在畫面的下半段螢幕的地方，需要上下手指點選。

重點功能5：調整桌面設定

更新到新版本後，鎖定桌面功能按下自訂後，會出現「鎖定畫面」和「主畫面」選項，可以快速的調整想要的鎖定螢幕時的畫面以及解鎖後的桌面圖片。

▲iOS 16.1實測(圖／記者周淑萍攝)
▲iOS 16.1電池百分百功能支援更多舊代iPhone 機型。(圖／記者周淑萍攝)
▲iOS 16.1實測(圖／記者周淑萍攝)
▲編輯完成後的照片，在儲存選項的位置有變動，更方便單手操作。(圖／記者周淑萍攝)

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