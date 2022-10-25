iOS 16.1開放更新！5大重點功能曝光　電量顯示真正回歸

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共享的照片圖庫對於家庭來說算是相當方便的功能，每個圖庫最多可以和5的帳號共享照片和影片，且不同於共享相簿，共享圖庫可以可以開放所有人編輯，用戶拍完的照片可以直接分享到共享圖庫內，可以幫阿公阿嬤隨時更新孫子的照片。
重點功能2：iPhone 14 Pro系列動態島支援第三方App
今年iPhone 14 Pro系列很大的亮點在於加入了「動態島」，現在更新後可以支援第三方App使用，讓運用的範圍更加多元。
重點功能3：電量顯示真正全面回歸
最早iOS 16針對電池百分百顯示功能有機型限制，現在升級到iOS 16.1後，可以讓更多機型，包含mini系列的iPhone 12 mini、iPhone 13 mini，以及更早的iPhone XR、iPhone 11都在支援名單內，讓電量顯示真正的全面回歸。
重點功能4：截圖編輯後位置改變
更新到iOS 16.1之後，截圖後的編輯也有改變，截圖並且進行編輯按下完成後，原本的儲存選擇會出現在「完成」選項的下方，大約在畫面左上方的位置，方便在編輯後直接選擇儲存的選項，而iOS 16版本是出現在畫面的下半段螢幕的地方，需要上下手指點選。
重點功能5：調整桌面設定
更新到新版本後，鎖定桌面功能按下自訂後，會出現「鎖定畫面」和「主畫面」選項，可以快速的調整想要的鎖定螢幕時的畫面以及解鎖後的桌面圖片。