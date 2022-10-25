全球經濟前景轉趨黯淡　影響國內9月3大產業測驗點齊跌

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台經院今天公布9月景氣動向報告，報告顯示，9月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點均呈下滑態勢。
台經院首先針對國內製造業做說明，受到疫情、地緣政治不穩、通膨壓力及美國升息等因素衝擊，造成內外銷市場需求趨緩，加上國際鋼材及原物料報價仍相對疲弱影響產品報價走勢，故有六成左右的鋼鐵基本工業廠商看壞當月景氣表現。
9月國際油價以及輕油價格走跌，加上終端需求減弱，部分石化產品價格走跌，化學品出口較上月衰退接近一成左右，故仍有六成左右的化學工業廠商看壞當月景氣表現。
此外，儘管車用電子、工控等需求仍在，且蘋果新品拉貨與新台幣持續走貶等有利因素帶動，然而，受到消費性電子產品需求疲弱，使得客戶庫存調整期持續拉長，相關產品訂單量能擴增不如預期，故電子機械業的廠商看法依舊偏向持平與看壞。
綜合上述原因，9月製造業營業氣候測驗點為85.04點，較上月修正後的86.13點下滑1.09點，呈現連續9個月下滑態勢，為2020年5月以來新低紀錄。
服務業方面，台經院表示，受到暑假出遊商機已過，國內旅遊平均天數下降，影響住宿服務業者的客房業務，「加上民眾對通膨感受仍是強烈，民眾消費更加謹慎。」此外，台股價跌量縮，券商經紀手續費收入短少，自營損失擴大，故零售業、餐旅業與證券業看好當月景氣的廠商比例較上月調查為低。
9月服務業營業氣候測驗點為94.02點，較上月修正後的96.05點減少2.03點，呈現連續2個月下滑態勢。
至於營建業方面，台經院指出，9月測驗點續呈下滑主要來自於營造業當月景氣看法較顯悲觀，原因在於儘管公共工程量持續提升，且時序進入年底前的趕工潮，「但因房市買氣趨緩，造成部分工期有所遞延」，加上營造廠所面臨的成本壓力仍大，以及9月房市交易呈現萎縮，故營建業有一半比例的廠商看壞當月景氣表現，且對未來半年景氣看法續呈保守。
9月營業氣候測驗點為90.72點，較8月之93.27點下滑2.55點，已連續2個月呈現下跌的態勢。