全球經濟前景轉趨黯淡　影響國內9月3大產業測驗點齊跌

▲台灣經濟研究院今（25）日發布9月景氣動向報告，製造業、服務業與營建業等3大產業營業氣候測驗點，均呈下滑態勢，顯示受到全球經濟前景轉趨黯淡影響。（圖／翻攝自Pixabay）
▲台灣經濟研究院今（25）日發布9月景氣動向報告，製造業、服務業與營建業等3大產業營業氣候測驗點，均呈下滑態勢，顯示受到全球經濟前景轉趨黯淡影響。（圖／翻攝自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

2022-10-25 10:39:36

台灣經濟研究院今（25）日發布9月景氣動向報告，指出9月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點均呈下滑態勢，台經院進一步說明各產業下滑原因，製造業方面，受終端需求續弱以及美中科技戰擴大影響；服務業方面，暑假出遊商機已過，民眾對通膨感受也還強烈，加上近期台股價跌量縮所致；至於營建業的部分，則受到房市買氣趨緩，營造廠面臨的成本壓力仍大影響。

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國際貨幣基金組織（IMF）日前將全球經濟成長率從2021年6%降至2022年3.2%，且2023年更僅剩2.7%。IMF表示全球經濟活動正在經歷廣泛且超出預期的放緩，通膨高漲不僅讓民眾生活成本大幅攀升，也讓大多數國家採行緊縮貨幣政策來對抗通膨，加上俄烏戰爭持續且有戰事升級的可能，全球經濟前景轉趨黯淡，且放緩情勢將延續到2023年。 

台經院今天公布9月景氣動向報告，報告顯示，9月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點均呈下滑態勢。

▲9月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點均呈下滑態勢。（圖／台經院提供）
▲9月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點均呈下滑態勢。（圖／台經院提供）
台經院首先針對國內製造業做說明，受到疫情、地緣政治不穩、通膨壓力及美國升息等因素衝擊，造成內外銷市場需求趨緩，加上國際鋼材及原物料報價仍相對疲弱影響產品報價走勢，故有六成左右的鋼鐵基本工業廠商看壞當月景氣表現。 

9月國際油價以及輕油價格走跌，加上終端需求減弱，部分石化產品價格走跌，化學品出口較上月衰退接近一成左右，故仍有六成左右的化學工業廠商看壞當月景氣表現。 

此外，儘管車用電子、工控等需求仍在，且蘋果新品拉貨與新台幣持續走貶等有利因素帶動，然而，受到消費性電子產品需求疲弱，使得客戶庫存調整期持續拉長，相關產品訂單量能擴增不如預期，故電子機械業的廠商看法依舊偏向持平與看壞。

綜合上述原因，9月製造業營業氣候測驗點為85.04點，較上月修正後的86.13點下滑1.09點，呈現連續9個月下滑態勢，為2020年5月以來新低紀錄。

服務業方面，台經院表示，受到暑假出遊商機已過，國內旅遊平均天數下降，影響住宿服務業者的客房業務，「加上民眾對通膨感受仍是強烈，民眾消費更加謹慎。」此外，台股價跌量縮，券商經紀手續費收入短少，自營損失擴大，故零售業、餐旅業與證券業看好當月景氣的廠商比例較上月調查為低。

9月服務業營業氣候測驗點為94.02點，較上月修正後的96.05點減少2.03點，呈現連續2個月下滑態勢。

至於營建業方面，台經院指出，9月測驗點續呈下滑主要來自於營造業當月景氣看法較顯悲觀，原因在於儘管公共工程量持續提升，且時序進入年底前的趕工潮，「但因房市買氣趨緩，造成部分工期有所遞延」，加上營造廠所面臨的成本壓力仍大，以及9月房市交易呈現萎縮，故營建業有一半比例的廠商看壞當月景氣表現，且對未來半年景氣看法續呈保守。

9月營業氣候測驗點為90.72點，較8月之93.27點下滑2.55點，已連續2個月呈現下跌的態勢。 

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