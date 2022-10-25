112學年度大學申請入學　885校系參採3科為最多

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甄選委員會彙整本次參與「繁星推薦」招生共有1,789個校系，其中參採學測科目數以3科最多，共有822個校系，約占總校系數46%，其次是參採4科567個校系，約占總校系數32%。而「申請入學」參與招生共有2,229個校系，其中參採學測科目數以3科最多，有885個校系，約占總系組數40%，其次是參採4科共有582個校系，約占總系組數26%（前述參採科目數於核算時，數學A、數學B視為一科）。
少子女化衝擊大學招生，許多校系觀察大學入學改革首年（111學年度）招生缺額暴增的情況後，紛紛將參採科目數下修，申請入學採4科的校系數從去年的652校系減為582校系；採3科從931校系減為885校系；採2科從441校系大幅增加為542校系。
甄選委員會表示，112學年度大學「繁星推薦」暨「申請入學」2本招生簡章內容預計於11月4日公告，由於紙本簡章需印製時間，則預計於12月1日正式發售。因學測為選考，報名時間為11月1日至11月15日，為利考生學測報名選考需要，因此提前於今天先行公告112學年度參與招生校系的學測參採科目。
參採科目意指校系於「繁星推薦」訂為檢定、比序的科目，於「申請入學」訂為檢定、倍率篩選、採計的科目。另外，除學測科目參採情形外，亦同步公布「參採術科考試校系一覽表」，供欲報名112學年度大學術科考試的考生參考。
甄選委員會提醒，112學年度實際招生校系、各校系學測科目參採情形、招生名額及甄試內容等，將明訂於112學年度大學「繁星推薦」、「申請入學」招生簡章，確切內容仍以11月4日正式簡章公告為準，屆時請考生上網查詢。紙本簡章則訂於12月1日起公開發售，考生可透過就讀高中團購、個別網路訂購以及至各地代售點購買。