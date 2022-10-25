國旅卡大洗牌？兆豐銀搶下發行權　挑戰2民銀拚10萬卡

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張兆順說，過去兆豐銀行在企業聯貸及外匯表現的績效都是市場有目共睹，這次能在民營戰場中殺出一條血路奪得國旅卡發行權，代表各界已經相當肯定兆豐近年來在消金業務上的努力與深耕。雖然信用卡本身無法賺錢，但他認為，信用卡下還是有很多商機，例如存款、財富管理、房貸、信貸業務，尤其信用卡客戶的存款一直都很穩定，希望能藉由國旅卡的發行，衝高刷卡量，並帶來附帶價值，藉由信用卡與數位支付、數位帳戶等多元業務整合，為整體的營運注入新動能。
也因為是公股唯一拿到國旅卡發行權，為讓公家機關指定使用兆豐銀行的國旅卡，兆豐銀行在預算上也投入大量資源經營國旅卡，張兆順說，未來更將憑藉超過30年的信用卡發卡經驗與包括財政部、交通部及經濟部等眾多公務機關薪轉行的強大後援，提供全台各地公務員最超值的刷卡優惠。
至於選擇兆豐銀行國民旅遊卡能現賺多少？若將兆豐國旅卡綁定目前最紅的行動支付為例，兆豐提供每月最高100元回饋，持卡3年等於可賺3600元，再加上首刷禮可選擇500元刷卡金，等於一次可以抱回4100元，以上還不包含每月一般消費可享1.2%現金回饋無上限的禮遇，等於刷越多、賺越多。
此外，為讓公務員們能無後顧之憂地使用卡片，兆豐銀行也特別提供每年可免收3次違約金的優惠，若不小心忘記繳費，等於每年有3次免死金牌，不會被收違約金；就算帶著國旅卡出遊不慎遺失卡片，也有不限次數的免收掛失費禮遇，讓公務員都能輕鬆獲得保障。同時，國旅卡還可同享兆豐銀行各項業務優惠，例如首次開辦數位存款帳戶任刷一筆就送200元、房貸首購利率1.81%起及信貸前3期0.1%優惠利率等，預料將掀起全台國旅卡大洗牌局面。