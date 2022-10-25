確診者不能投票　國民黨團批中選會、衛福部「互踢皮球」

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費鴻泰也批，教育部大考中心今年暑假分科測驗，及民國112年英文聽力測驗，教育部跟指揮中心爭取，開放輕症、無症狀確診考生可使用專用考場。他質疑，中選會睡醒了沒？還是裝睡不醒？為何韓國跟教育部可以，就中選會不行？中選會別將所有事都推給指揮中心，將無能當不作為的藉口。
費鴻泰直言，李進勇行政怠惰，滿腦子都是出去輔選，中選會是獨立機關，必須要行政中立，竟然還跑去基隆幫民進黨基隆市長候選人蔡適應輔選。費鴻泰說，大法官解釋並非李進勇所言是「不准投票不違憲」，李進勇除行政院怠惰、行政不中立還不專業已不適任，若還不作為，國民黨將要求下台。
國民黨團書記長李德維則說，立法院昨召開內政、衛環委員會上，李進勇稱只要能出門就能投票，但誰能出門是指揮中心決定跟中選會無關，而衛福部長薛瑞元卻說，選務是中選會決定。李德維痛批，行政機關互踢皮球，幾10萬人投票權益誰來照顧？呼籲中選會應盡早做出決定，若投票日前2天，政府才告知市民能否投票，「絕對會造成天下大亂」，更可能導致2018年選舉邊投票、邊開票情形重演，導致部分候選人因此得利。
國民黨團總召曾銘宗指出，中華民國憲法第17條規定，「人民有選舉、罷免、創制及複決之權，政府必須依照憲法保證人民選舉權」，而李進勇在立法院答詢時，卻稱特赦投票所及延長投票時間，在法令實務上都無法克服，也認定沒有違憲。曾銘宗直言，大法官69號解釋強制隔離無違憲，並沒有說要沒收投票權，李進勇專業與法律素養有問題、呼嚨全民，國民黨團要給予最嚴厲譴責。
曾銘宗嗆聲，民進黨號稱民主進步，卻要沒收人民投票權，這算什麼民主進步？國民黨具體要求，請指揮中心邀集中選會、內政部研商投票配套措施，兼顧防疫需要，並確保人民投票權益。