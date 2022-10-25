詐騙新招！報郵局行員編號也能唬 警提醒1關鍵識別陷阱
詐騙新招！一名66歲賴姓婦人，24日下午4時許，到台中市東勢區石岡分駐所報案表示，接到一名自稱是「郵局行員黃淑芬小姐來電」告知她的郵局帳號被盜用，需依指示輸入身分證字號，讓她感到疑惑，因此向警求助，對此，警方在了解事件經過後，提醒賴婦郵局及銀行的行員，不會主動來電告知民眾其銀行帳戶被盜用，並要求提供身分證字號等資料。
據了解，該名賴婦接到電話後，其女兒在旁聽對話內容，驚覺有異，因此到臨近派出所向員警詢問是否為詐騙手法的一種，但賴婦也向員警表示「郵局行員還有報她的編號給我」懷疑應該不會是詐騙，但警方了解情況後，也向賴婦解釋「詐騙集團利用特殊軟體偽造跨境電話號碼格式」，只要陌生來電有提到關於金錢，都應提高警覺，可能會是詐騙集團，同時也強調郵局及銀行的行員不會主動來電告知民眾其銀行帳戶被盜用，並要求提供身分證字號等資料重啟帳號。
警方指出，這類電話開頭可能都帶有「＋」號碼，加上又要民眾匯款轉帳，多半都是偽裝郵局、公務機關等詐騙電話，賴婦則慶幸自己沒有聽從詐騙集團指示操作，才沒有讓辛苦錢落入詐騙集團手中。
警方呼籲，若民眾接獲疑似詐騙訊息，務必提高警覺，有相關疑慮可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證，或就近前往鄰近派出所諮詢，小心求證保障多。（編輯：林莞茜）