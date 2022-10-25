台積電下跌16元至371元、再創新低價 台股終場下跌190點
美國本周進入超級財報周，美股24日4大指數全面收漲，日、韓股市今（25）日受到激勵，上漲0.4至1.25%，台北股市開低走低，終場下跌190.86點，收在12666.12點，跌幅1.48%，成交金額新台幣1885.14億元。權值股台積電下跌16元至371元，再創新低價，跌幅約4.13%。今日逆勢抗跌股包含晶圓二哥聯電、鴻海、長榮、國泰金、中華電等。
美股24日道瓊勁揚417.06點，漲幅1.34%，收在31499.62點。那斯達克指數上漲92.90點，漲幅0.86%，收在10952.61點。標普500指數上漲44.59點，漲幅1.19%，收在3797.34點。費城半導體指數上揚14.86點，漲幅0.64%，收在2351.55點。亞股受美股激勵走勢齊揚，日股上漲超過1%，韓股、港股漲約1%內。
美股連漲，台北股市卻開低走低，早盤最低下探至126292點，終場下跌190.86點，收在12666.12點，跌幅1.48%，成交金額新台幣1885.14億元。晶圓代工龍頭、權值股台積電終場下跌16元至371元，再創新低價，跌幅約4.13%。同樣為晶圓代工，聯電小漲0.13%，收在39.45元，其他重要電子股，如世界先進、力積電分別下3.40%以及1.77%，聯發科下滑4.25%，收在563元。鴻海漲約0.49%，來到103.5元。
今日逆勢抗跌股包含第一銅亮燈漲停，麗臺強漲超過7%，智原、金居、中華電、開發金上漲2至4%，景碩、廣宇、國泰金、長榮也都上漲逾1%。