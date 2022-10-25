LINE萬聖節特效來了！打「3組」關鍵字　聊天室可愛爆棚

▲LINE萬聖節特效登場，只要輸入「萬聖節」、「搗蛋」、「糖」，聊天室就會出現可愛的特效畫面。(圖／記者周淑萍攝)
▲LINE萬聖節特效登場，只要輸入「萬聖節」、「搗蛋」、「糖」，聊天室就會出現可愛的特效畫面。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-10-25 11:38:282022-10-25 12:28:59

下週一（10/31）就是萬聖節，為了增添過節氛圍，LINE無預警的推出了萬聖節聊天室特效，只要輸入「萬聖節」、「搗蛋」、「糖」就能在聊天室召喚出熊大及兔兔，一起搞鬼、撒糖可愛度爆棚。這次LINE萬聖節聊天室特效從今(25)日起一直會持續到11月1日上午10點為止，而且特效不只有1組，針對萬聖節共有3組不同主題的彩蛋，除了應景的南瓜特效，還有熊大綁著繃帶，頭上還插著棒棒頭，可愛十足；另一組則為兔兔帶著巫婆帽喜滋滋的跳出聊天試，療癒感滿點！

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想要看到可愛的特效，iOS系統LINE手機版本需為9.15.0以上、Android系統 7.1 以上且LINE手機版本需為10.2.0以上、Mac / Windows系統且LINE電腦版版本需為5.19.0以上。手機LINE版本為12.0.0（含）以上，輸入關鍵字出現聊天室特效時，關鍵字將會以連結形式呈現，之後若是想要重播聊天室特效，點擊關鍵字連結就可以囉！不用一直洗版朋友訊息也可以重複召喚特效了。

此外，LINE也同步預告10/31凌晨0時起到23:59，會有「萬聖節LINE主頁特效 初登場！」，可以在主頁上看到搗蛋鬼或是巫婆帽的裝飾，讓萬聖節當天更有過節的氣氛。

▲除了南瓜造型之外，兔兔、熊大也搞鬼登場。（圖／螢幕截圖）
▲除了南瓜造型之外，兔兔、熊大也搞鬼登場。（圖／螢幕截圖）
▲LINE預告10/31 主頁會有萬聖節裝飾。(圖／官方提供)
▲LINE預告10/31 主頁會有萬聖節裝飾。(圖／官方提供)

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