確診者7+7有望鬆綁不隔離？黃立民：今年可能有困難

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今黃立民接受媒體聯訪時坦言，所有措施都只要放鬆，都會增加感染風險，但是像是量體溫等措施投資報酬率並不是這麼高，又耗費許多資源，因此可以簡化，不過民眾若有發燒，仍應避免前往公共場所，若有前往必要，應戴口罩並避免與人群接觸。
大選進入倒數階段，對於確診者能否解隔投票，黃立民評估，若想縮短，可先從縮短2日，隔離5天起搭配快篩陰性考慮，想參考日本以有無症狀區分也可以，不過皆應經指揮中心決定。
「今年可能有困難！」黃立民指出，至年底前，隔離7日頂多可能縮短至5日或3日，若是要完全不管，除非新冠肺炎法定傳染病等級降為第四類，但衛福部長曾說今年不太可能會調降，因此可能還無法完全不管。
值得注意的是，黃立民提到，若確診者出門戴口罩，不與他人接觸，投完票後就盡速回家，基本上風險就不是很高，且以近期風向與指揮中心說明，都是傾向於同意確診者投票，可能要看配套措施與指揮中心將來如何決定。
至於近期新興變異株層出不窮，黃立民認為，最準確的就是參考住院人數與空床數，這是最後且唯一重要的結果，包含重症死亡數、住院數、空床數與空呼吸器數量是最重要的四個指標，只要能接受就可持續放鬆，新病毒已經多到專家都說不完，變種病毒也一定會來，雖然無法預測是哪一株，但可以回到觀測指標，並呼籲大家接種疫苗。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。