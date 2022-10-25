比Covid-19還厲害！RSV病毒狂攻幼童 家長注意「3症狀」
國內Covid-19疫情稍緩，不過卻有其它病毒蠢蠢欲動！尤其專攻兒童的呼吸道融合病毒（RSV）近期已經在各醫院頻繁出現病例，台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民指出，最近嚴重需要住院的RSV個案很多，平均住5~7天，且幾乎每個禮拜都有1~2位孩童需要進到加護病房，主要症狀為呼吸困難、低燒、無法正常吃喝，需要用打點滴甚至使用呼吸器、插管來維持身體功能，平常除了戴口罩、勤洗手、不要與病人接觸外，基本上很難預防。黃立民提醒，若孩子有先天性心臟病、早產、慢性肺病等情況就需特別注意。
黃立民表示，RSV的病例從9月開始大量出現，門診觀察上大概佔了2成，其侵犯族群主要為5歲以下的小孩，尤其2歲以下常需要住院，嚴重更要進加護病房使用呼吸器和高氧氣，可說是9~10月對兒童威脅最大的病毒，甚至比Covid-19還厲害！黃立民指出，5歲以下的孩童氣管較細，而RSV的一大特點就是會「生痰」，進而導致氣管末端阻塞造成空氣進出困難，每分鐘要換氣50~60下，因此很多家長最開始察覺異狀，都是孩子開始變得很喘、狂咳、食慾漸漸降低，這是RSV與流感、Covid-19最大的辨別依據。
雖然RSV對孩童的致死率並不高，整體症狀在一週內就能趨緩，但黃立民提及，孩子送醫診治後，基本上就是給予氧氣和一般藥物，不過若情況無法改善，就會送至加護病房，除了使用呼吸器外，醫護人員也會每小時定期「拍痰」，舒緩孩童的不適；面對RSV的預防，黃立民強調目前的難處在於它沒有特定疫苗，因此只能透過戴口罩、勤洗手等嚴格的衛生措施阻絕，或是施打「單株抗體」，不過價格昂貴，健保也只給付先天性心臟病、慢性肺病、早產等狀況的兒童。
黃立民強調，由於先前民眾的防疫意識，因此RSV在過去兩年根本是消失不見，近期的情況用「免疫債」來形容算是合適，但以目前RSV在9月出現、10月盛行來說，預計就是流行1~2個月，應該到12月它就不見了；此外，針對目前的呼吸道病毒，黃立民點出，若不考慮Covid-19的話，病毒力最強的還是流感，第2名則要依照年齡分類，但近期主要就是5歲以下的RSV在看診、住院上比較顯著，不過其餘像是服流感、腺病毒等，在秋冬仍不可忽視。