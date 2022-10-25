69.6萬張熊好券今派獎　中獎者下午收到電子票券就可使用

▲台北市長柯文哲25日參與熊好券2.0抽籤記者會，透過抽出5個隨機碼，決定熊好券的中獎民眾。（圖／記者丁上程攝，2022.10.25）
▲台北市長柯文哲25日參與熊好券2.0抽籤記者會，透過抽出5個隨機碼，決定熊好券的中獎民眾。（圖／記者丁上程攝，2022.10.25）

記者丁上程／台北報導

2022-10-25 11:33:43

台北市政府今（25）日上午舉行熊好券抽籤記者會，由台北市長柯文哲按下按鈕，抽出5個隨機數字後，將由電腦進行分配中獎名單。而資訊局方面也將於下午開始陸續派獎，民眾於今日下午兩點左右就可以透過台北通app登入查詢是否有中獎，而民眾在收到電子票券後，就可以開始使用。

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台北市長柯文哲今日上午參與市府舉辦的熊好券抽籤記者會，由柯文哲啟動機器抽出5個隨機碼，再由資訊局的電腦系統進行隨機分配，抽出69.6萬張熊好券的配發。據了解，截至昨日晚間6時登記截止前，一共有167萬7832人完成登記，刷新歷次熊好券發放的登記紀錄。

而根據台北市政府方面統計，中籤率最高的是提供張數最多的饗購券，而農好券則是因為登記人數較少，中籤率則排在第二名，至於第三名則是運動券。至於中籤率最低的則是住宿券與市集券，由於兩種票券的總額都為1000元，也吸引較多民眾登記，因此中獎率較低。

台北市政府方面表示，民眾在今日下午就可以透過台北通app查詢是否有中獎，而在電子票券進入個人帳號後，就可以開始使用，自今日起至12月18日24時止，而這次也多了許多特約店家，只要消費300元就會再贈送300元的熊好券，民眾可多加利用。

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