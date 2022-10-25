松隆子來台演出！「Q：歌舞伎之夜」售票創兩廳院紀錄

▲野田秀樹「Q：歌舞伎之夜」今（25）日起於國家戲劇院開演。主要演員松隆子（左上）、上川隆也（右上）、志尊淳（左下）及廣瀨鈴（右下）來台演出。（圖／國家兩廳院提供）
▲野田秀樹「Q：歌舞伎之夜」今（25）日起於國家戲劇院開演。主要演員松隆子（左上）、上川隆也（右上）、志尊淳（左下）及廣瀨鈴（右下）來台演出。（圖／國家兩廳院提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-10-25 11:34:13

國家兩廳院歡慶35週年，迎來年度超級製作之一野田秀樹「Q：歌舞伎之夜」，今（25）日起將於國家戲劇院開演，由日本鬼才導演野田秀樹身兼編、導、演，率領夢幻團隊包括日劇女神松隆⼦、實力派演員上川隆也、高人氣影視演員廣瀨鈴及志尊淳等，重量級卡司同台飆戲，創下國家兩廳院35年來最快銷售速度，開賣瞬間1萬3000人同時上線搶票，不到24小時近萬張票券完售。

我是廣告 請繼續往下閱讀
兩廳院藝術總監劉怡汝表示，「Q：歌舞伎之夜」演出團隊今年歷經東京、倫敦、大阪60多場演出，台北是今年國際巡演最後一站，團隊已迫不及待要與台灣觀眾見面，兩廳院非常期待和觀眾們一起在劇場體驗野田秀樹導演和實力派演員的魅力。

兩廳院指出，「Q：歌舞伎之夜」有著夢幻演員卡司，除野田秀樹、松隆⼦、上川隆也、廣瀨鈴、志尊淳外，還有橋本哲、⼩松和重、伊勢佳世、羽野晶紀、竹中直人等堅強卡司，備受台灣觀眾期待。

主要演員松隆子表示，第一次來台灣演出，心情非常興奮，希望與觀眾在劇場共同度過美好時光，松隆子甚至表示，看到觀眾漸漸回流非常開心，觀眾的存在才讓表演產生意義。

而廣瀨鈴首次的舞台劇演出便是獻給「Q：歌舞伎之夜」，更因此劇獲得第54屆紀伊國屋演劇賞個人大獎，成為創此佳績的最年輕演員。廣瀨鈴表示，自己是第一次造訪台灣，非常期待在不同國家演出時感受觀眾們的不同反應。

兩廳院表示，「Q：歌舞伎之夜」以英國Queen皇后合唱團專輯「歌劇之夜」為創作靈感，將源賴朝和平清盛之爭呼應「羅密歐與茱麗葉」中凱普萊特和蒙太古的故事，導演設定兩位男主女角若是活下來了，他們回到過去要如何翻轉命運。

野田秀樹表示，自己一直想寫「羅密歐與茱麗葉」的後傳，受到Queen邀請，便有了這個靈感，將充滿戲劇性的音樂運用在劇作之中，也想引發大家思考，羅密歐與茱麗葉死去之後，這世界就真的沒有戰爭了嗎？

野田秀樹非常期待來到台灣，他說，台灣有非常優質的觀眾，直到現在都還印象深刻，並提到2020年在台灣演出「滾啦」期間，因為迷路而受到一對情侶幫助，親切熱心的協助讓他大呼，這是有生以來遇到最親切的人了，至今印象深刻，甚至想邀請他們來看演出。

「Q：歌舞伎之夜」獲得第27屆日本讀賣演劇大賞最優秀作品大賞，今年國際巡演最後一站來到台北國家戲劇院，10月25日至10月30日將於國家戲劇院演出8場。

兩廳院藝術出走《我是天王星》　10／1起全台免費巡演

兩廳院反中介法？5作曲家遭蓋「刪除」　網喊：小編撐住

兩廳院秋天藝術節10月展開　7檔節目帶領觀眾關懷社會

兩廳院夏日爵士20週年辦特展　邀樂迷回顧台灣爵士樂歷程

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀