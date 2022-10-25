松隆子來台演出！「Q：歌舞伎之夜」售票創兩廳院紀錄

我是廣告 請繼續往下閱讀
兩廳院指出，「Q：歌舞伎之夜」有著夢幻演員卡司，除野田秀樹、松隆⼦、上川隆也、廣瀨鈴、志尊淳外，還有橋本哲、⼩松和重、伊勢佳世、羽野晶紀、竹中直人等堅強卡司，備受台灣觀眾期待。
主要演員松隆子表示，第一次來台灣演出，心情非常興奮，希望與觀眾在劇場共同度過美好時光，松隆子甚至表示，看到觀眾漸漸回流非常開心，觀眾的存在才讓表演產生意義。
而廣瀨鈴首次的舞台劇演出便是獻給「Q：歌舞伎之夜」，更因此劇獲得第54屆紀伊國屋演劇賞個人大獎，成為創此佳績的最年輕演員。廣瀨鈴表示，自己是第一次造訪台灣，非常期待在不同國家演出時感受觀眾們的不同反應。
兩廳院表示，「Q：歌舞伎之夜」以英國Queen皇后合唱團專輯「歌劇之夜」為創作靈感，將源賴朝和平清盛之爭呼應「羅密歐與茱麗葉」中凱普萊特和蒙太古的故事，導演設定兩位男主女角若是活下來了，他們回到過去要如何翻轉命運。
野田秀樹表示，自己一直想寫「羅密歐與茱麗葉」的後傳，受到Queen邀請，便有了這個靈感，將充滿戲劇性的音樂運用在劇作之中，也想引發大家思考，羅密歐與茱麗葉死去之後，這世界就真的沒有戰爭了嗎？
野田秀樹非常期待來到台灣，他說，台灣有非常優質的觀眾，直到現在都還印象深刻，並提到2020年在台灣演出「滾啦」期間，因為迷路而受到一對情侶幫助，親切熱心的協助讓他大呼，這是有生以來遇到最親切的人了，至今印象深刻，甚至想邀請他們來看演出。
「Q：歌舞伎之夜」獲得第27屆日本讀賣演劇大賞最優秀作品大賞，今年國際巡演最後一站來到台北國家戲劇院，10月25日至10月30日將於國家戲劇院演出8場。