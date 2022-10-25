確診者能否投票　國民黨提3問：等選情變化才放寬管制？

▲2022大選確診、隔離者不能投票，國民黨今開記者會痛批中選會一再改口、衛福部迄今語焉不詳，質疑是看醫學數據還是看民進黨選情變化？（圖／國民黨提供）
▲2022大選確診、隔離者不能投票，國民黨今開記者會痛批中選會一再改口、衛福部迄今語焉不詳，質疑是看醫學數據還是看民進黨選情變化？（圖／國民黨提供）

記者翁子竣／台北報導

2022-10-25 11:54:532022-10-25 12:01:50

今年11月26日九合一選舉，確診、隔離者不能投票引發爭議。國民黨今（25）日召開記者會，痛批中選會一再改口、衛福部迄今語焉不詳，讓民眾無所適從。國民黨進一步提出3點疑問，要求中選會、衛福部應儘速說清楚確診投票的規劃作為，相關作法何時公布，質疑「是看醫學數據還是看民進黨選情變化？」

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國民黨今召開 「確診投票不規劃，才會造成防疫漏洞。中選會、衛福部互踢皮球！」記者會，國民黨醫療會主委蔡明忠表示，韓國經由完善安排，選舉後並沒有明顯高峰，代表規劃、防護做好，開放確診者投票並不會對疫情造成大影響；只要民眾謹守規定，相信生活步調可以回歸日常。

蔡明忠呼籲指揮中心，對於11月26日選舉早點進行精密規劃，以屆時的確診人數估計，可能會落在每日1萬多人左右，投票日往前推一週，確診總人數約10多萬人，再扣掉不能投票的人數，當日確診有投票權的民眾大約7、8萬人，若可以指定時間投票並做好防護，實在沒有理由剝奪人民的投票權。

新北市議員候選人黃心華也指出，疫情2年來，民進黨執政形成「惰、拖、偷、唾」四部曲，不好好做事懶惰，結果是疫苗等什麼都在拖延，拖到最後就想偷走人民的權利，最後受到全民的唾棄。他進一步表示，現在為了確診者投票，蔡政府搬出大法官690號釋憲說並不違憲，但690號釋憲講的是有關傳染病防治法強制隔離部分沒有違憲，民進黨政府憑什麼逕行擴大解釋限縮人民的投票權？ 

黃心華強調，韓國可以分時段投票、美國有通訊投票，很多國家有E化電子投票，民進黨政府不是有數位大臣？不能變成數位吉祥物放著好看，民進黨政府應務實面對民眾基本的投票權，若再無法無天，一定會受到人民的唾棄！

國民黨文傳會主委洪孟楷強調，中選會、衛福部現在還不公開說明規劃，雙方還在互踢皮球，大考中心能，為何投開票不能？韓國能，為何臺灣不能？這些都是民眾無法接受的；若指揮中心連人民最基本的投票權都無法保障規劃，指揮中心還有存在的必要與價值嗎？

洪孟楷進而代表國民黨提出三問，要求衛福部、中選會說清楚，一、放寬確診管制最晚何時公佈？是看醫學數據還是看民進黨選情變化；二、不規劃確診投票才可能造成黑數不通報，把頭埋進土裡就以為沒黑數嗎；三、美國能、日本能、韓國能，就民進黨主政不能，台灣真的比其他國家差嗎。

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